Las fotos de los disturbios en México tras la muerte de El Mencho, el narco más buscado

México enfrenta una escalada de violencia, con incendios y bloqueos, en al menos 16 de sus 32 estados, tras el abatimiento este domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo con inteligencia de EE.UU., en medio de la creciente presión de Washington para combatir el tráfico de droga.