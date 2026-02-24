Detenido el exembajador británico en Washington por su relación con Epstein

Fotografía de archivo del 6 de octubre de 2015 del exministro laborista Peter Mandelson hablando durante la convención del Instituto de Directores en Londres (Reino Unido). La Policía británica detuvo este lunes a Mandelson para ser interrogado bajo sospecha de mala conducta en cargo público, por supuestamente haber facilitado información oficial sensible al fallecido pederasta convicto y multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein.EFE/Andy Rain /ARCHIVO

Publicado por Ivannia Salazar-Saborío Londres Creado: Actualizado:

Tras la detención el pasado jueves del expríncipe Andrés, este lunes le ha llegado el turno a Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos, arrestado por la Policía Metropolitana de Londres, al igual que Andrew Mountbatten-Windsor, como sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. Y detrás de todo ello vuelven a estar, otra vez, las revelaciones que se desprenden de la última tanda de archivos publicados del financiero y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Mandelson, de 72 años, fue detenido en su domicilio del distrito londinense de Camden y trasladado a una comisaría para ser interrogado, según confirmó la propia policía en un comunicado. «Los agentes han detenido a un hombre de 72 años por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público", señala el texto, que precisa que la actuación se produjo tras registros previos en dos propiedades vinculadas al también exministro laborista.

La investigación se abrió a comienzos de este mes después de que el Gobierno del primer ministro Keir Starmer remitiera a las autoridades policiales comunicaciones mantenidas entre Mandelson y delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras se encontraba en prisión. La documentación procede en parte de los materiales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que en las últimas semanas ha publicado nuevas tandas de archivos relacionados con el 'caso Epstein'.

Los investigadores analizan si Mandelson, durante su etapa como responsable de Empresa y figura central del Ejecutivo de Gordon Brown entre 2008 y 2010, transmitió información gubernamental confidencial a Epstein. Los documentos estadounidenses incluyen también referencias a transferencias de dinero por parte de Epstein. Según esos archivos, el financiero habría enviado 70.000 dólares a Mandelson a comienzos de la década de 2000 y posteriormente también a su entonces pareja, hoy su esposo. El exministro ha declarado que no recuerda haber recibido los fondos mencionados y ha negado cualquier irregularidad.

La caída de Mandelson tiene una dimensión política particularmente significativa. Considerado uno de los arquitectos del llamado «Nuevo Laborismo» junto a Tony Blair y Gordon Brown, ha situado bajo una enorme presión al primer ministro Starmer, que ha reconocido que conocía la relación entre ambos pero ha sostenido que Mandelson no fue transparente sobre su alcance. Ahora, el Parlamento británico ha ordenado la publicación de miles de documentos relacionados con el caso.