Nick Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Nick Reiner ha comparecido ante la corte de Los Ángeles donde se ha declarado no culpable de los cargos de homicidio premeditado de sus padres, Rob y Michelle Reiner. El hijo del afamado cineasta también ha renunciado a su derecho a un juicio rápido. El acusado ha estado ingresado en aislamiento en el Centro Correccional Twin Towers desde su detención el pasado diciembre y, por el momento, no saldrá de prisión después de que la jueza Theresa McGonigle le denegara la libertad bajo fianza solicitada por su actual abogada, Kimberly Greene. La próxima cita será el 29 de abril, momento en el que se determinará la fecha para la primera declaración formal de Reiner. Tras su arresto el pasado 14 de diciembre, fue acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres, que fueron encontrados en su casa de Brentwood, en Los Ángeles. Los cargos llevan aparejadas "circunstancias especiales", agravantes como el uso del cuchillo que la legislación de California contempla para proponer la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional e incluso la pena de muerte. Esta ha sido la tercera comparecencia de Nick Reiner en la corte de Los Ángeles y la única en la se le ha podido fotografiar. La primera fue el 17 de diciembre de 2025, cuando su entonces abogado, Alan Jackson, declaró ante el tribunal que era "demasiado pronto" para que su cliente se declarara culpable o inocente.