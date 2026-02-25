El 61% de los estadounidenses cree que Trump se está volviendo «errático» y lo achacan a la edad

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Seis de cada 10 estadunidenses piensan que el presidente Donald Trump se ha vuelto errático al envejecer, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos. Lo cree además una buena parte de votantes republicanos.

El 61 por ciento de los encuestados afirmó que describiría a Trump como «alguien que se ha vuelto errático con la edad». Alrededor del 89 por ciento de los demócratas, el 30 por ciento de los republicanos y el 64 por ciento de los independientes lo describieron de esta manera. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La popularidad general de Trump ha cambiado poco en los últimos meses. Alrededor del 40 por ciento de los encuestados en la última encuesta aprobaron la actuación de Trump como presidente, dos puntos porcentuales más que a principios de este mes. Aunque comenzó su mandato con una valoración considerablemente más alta, del 47 por ciento, su aprobación se ha mantenido desde abril dentro de un margen de uno o dos puntos respecto a su nivel actual.

Casi el 79 por ciento de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación de que «los funcionarios electos en Washington D. C. son demasiado mayores para representar a la mayoría de los estadunidenses». La edad media en el Senado de los Estados Unidos es de unos 64 años, y en la Cámara de Representantes, de 58.

Y mientras, Trump alardea de sus logros económicos y anuncia nuevas medidas durante el discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio, el primero tras su regreso a la Casa Blanca en 2025. Un discurso anual con «algunos momentos conmovedores» junto a «algunos momentos de humor" para resaltar «los logros históricos de su Administración durante el último año ajeno a cualquier crítica.