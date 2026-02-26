Diario de León

Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein o estar al tanto de sus delitos

Clinton, quien comparece a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio

Hillary Clinton en una imagen de archivo.RODRIGO REYES MARIN

Publicado por
EFE
Washington

Creado:

Actualizado:

La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton negó este jueves ante un comité del Congreso haber conocido en persona al delincuente sexual Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.

Clinton, quien comparece a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio.

