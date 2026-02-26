Hillary Clinton niega ante el Congreso conocer a Epstein o estar al tanto de sus delitos

Publicado por EFE Washington Creado: Actualizado:

La exsecretaria de Estado y exprimera dama de Estados Unidos Hillary Clinton negó este jueves ante un comité del Congreso haber conocido en persona al delincuente sexual Jeffrey Epstein o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.

Clinton, quien comparece a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio.