Bruselas fabricará armas impresas en 3D

La Comisión Europea quiere reforzar la lucha contra el terrorismo con una nueva agenda. Bruselas apunta que la naturaleza cambiante de estas amenazas requiere una respuesta adaptada y más fuerte, con una directiva que busca intensificar la preparación comunitaria y proteger mejor a los ciudadanos. Para ello apunta a la necesidad de reforzar la investigación sobre tecnologías emergentes, incluidas la Inteligencia Artificial, los criptoactivos, los drones y las armas impresas en 3D. La nueva directiva también llama a enfocarse en la radicalización de los menores, una tendencia en aumento, y los ataques en línea que reciben. Bruselas destaca que es vital que Europa sea capaz de anticiparse de forma efectiva a cualquier amenaza, por lo que propone incrementar las medidas para la detección temprana, como las capacidades de análisis de Inteligencia comunitaria y el uso de los recursos de apoyo analítico de Europol. La prevención de la radicalización es otro de los apartados importantes de esta estrategia, uno de los puntos «más eficaces a largo plazo», advierte el comunicado de la Comisión. Entre las herramientas destaca la creación de un Centro de Conocimientos sobre Prevención de la Radicalización para contrarrestar esta tendencia entre menores y personas de mayor riesgo. La iniciativa incluye también el aumento de la protección en línea, persiguiendo las actividades terroristas y extremistas, incluida la propaganda, el reclutamiento, la incitación a la violencia, la recaudación de fondos y la difusión de ataques. La agenda propone proteger infraestructuras críticas frente a posibles ataques terroristas. La Comisión ya está invirtiendo 30 millones de euros en proyectos destinados a mejorar la seguridad general de los espacios públicos y ha comunicado este jueves que reforzará el Programa de Asesoramiento sobre Seguridad Protectora de la UE, tanto desde el punto de vista financiero como operativo.