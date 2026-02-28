EEUU a sus ciudadanos a abandonar ya Israel ante la amenaza de ataque a Irán

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La creciente tensión en Oriente Medio ante un hipotético ataque estadounidense contra Irán, como ocurrió en junio, ha puesto a numerosos países en alerta. Washington ha autorizado este viernes la salida de personal no esencial de su embajada en Israel «debido a riesgos de seguridad». «Las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales», ha advertido en un mensaje nada tranquilizador colgado en la página web de la legación diplomática. A continuación, ha ampliado la advertencia a todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en el país hebreo, al que ha recomendado no viajar. Las prisas se aprecian también en el correo electrónico que el propio embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, habría enviado a su personal, según el diario ‘The New York Times’. «Concéntrense en la obtención de un billete de avión hacia cualquier destino desde el que puedan continuar su viaje hacia Washington, pero la prioridad absoluta es dejar rápidamente el país», habría escrito. Esa salida a la mayor brevedad posible se referiría a «hacerlo HOY». Estados Unidos comenzó hace días su mayor despliegue militar en décadas en Oriente Medio y se espera que este viernes llegue a Israel su portaaviones ‘USS Gerald R. Ford’, el más grande del mundo y que hasta ahora se hallaba en el Caribe. Las relaciones entre Washington y Teherán no atraviesan su mejor momento, y los norteamericanos amenazan con atacar a la república islámica si las negociaciones en marcha —el jueves celebraron la última ronda— no se cierran con un acuerdo, sobre todo en materia nuclear. Donald Trump ya ordenó bombardeos sobre Irán en junio del año pasado y no se descarta que vuelva a hacerlo ahora. Por eso, otros países, como China este viernes, han recomendado a sus ciudadanos que salgan de territorio persa o que no viajen hacia allí si lo tenían previsto en vista del «fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos».

El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, advirtió este viernes de que Irán no le da acceso ni información sobre los aspectos más delicados de su programa nuclear desde los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones en junio de 2025. Si bien el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que esos ataques crearon «una situación sin precedentes", considera «indispensable y urgente» que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales. Sin ese acceso, el OIEA «no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas".