Bill Clinton comparece por el ‘caso Epstein’: «No vi ni hice nada malo»

Bill Clinton ha sido la última figura pública en comparecer por el 'caso Epstein'. El expresidente ha asegurado que «no tenía ni idea de los delitos que estaba cometiendo» el pederasta, cuya relación con el político demócrata ha quedado acreditada en los archivos revelados en las últimas semanas. «Ni siquiera con la perspectiva que da el tiempo vi nunca nada que me hiciera dudar", ha agregado un día después de que su esposa y antigua secretaria de Estado, Hillary Clinton, declarara asimismo ante los congresistas. Ella negó cualquier vínculo con el financiero fallecido en 2019 en prisión e incluso aseguró no haber coincidido jamás con él. Su marido, sin embargo, no puede negar que compartió más de un momento con Epstein. Las fotografías desveladas entre los millones de papeles del caso muestran al expresidente en un jacuzzi, en fiestas acompañado del pederasta o a bordo de su avión junto a una joven desconocida. El político demócrata, de 79 años, ha explicado que voló en el 'Lolita Express' varias veces a principios de los años 2000 para trabajos humanitarios relacionados con la Fundación Clinton. Pero nunca, ha dicho, pisó su isla privada en el Caribe. «Sé lo que hice y, lo que es más importante, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo", ha afirmado quien ocupara la Casa Blanca entre 1993 y 2001. Lo cierto es que no pesa ninguna acusación en contra de Clinton, ni tampoco de su esposa, y ambos habían pedido que sus comparecencias en el Congreso fueran públicas y televisadas para que no quedaran dudas sobre sus testimonios. El expresidente ha sostenido siempre que cortó lazos con Epstein mucho antes de que este fuera condenado por delitos sexuales en 2008. El legislador demócrata Suhas Subramanyam ha aprovechado la intervención de este viernes para reclamar la presencia de Donald Trump ante los congresistas para aclarar también su relación con el pederasta. «Seamos realistas, hoy estamos hablando con el presidente equivocado", ha señalado. Los republicanos, sin embargo, se han mostrado encantados de tener —en dos días consecutivos— al matrimonio Clinton ante la comisión: «Tardamos siete meses en traerlos hasta aquí. Pero ahora que los tenemos vamos a hacer muchas preguntas».