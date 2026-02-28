Israel y Estados Unidos atacan Irán

Columnas de humo en el centro de Teherán tras el ataque. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREHdd

EFE Jerusalén

Israel y Estados Unidos han ejecutado este sábado un ataque militar conjunto contra Irán, según ha confirmado a la agencia EFE una fuente de seguridad israelí, después de semanas de amenazas por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

El diario New York Times también informó de este extremo, indicando que no hay por el momento claridad sobre cuáles han sido los objetivos de los ataques de EE.UU. e Israel en Irán.

El periódico añade que las últimas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza sobre el programa nuclear iraní acabaron sin resultados, lo que "aparentemente" allanó el camino para el ataque.

Por su parte, el medio estadounidense NBC indicó asimismo que los bombardeos habían sido lanzados por EE.UU. e Israel y que "no son pequeños, sino significativos", citando a dos oficiales de Estados Unidos.

El diario israelí Haaretz informó, citando a un oficial de defensa israelí, que la fecha del ataque a Irán se decidió hace semanas tras meses de planificación.

Medios iraníes reportaron está sábado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán poco después de que Israel anunciase que había lanzado ataques contra la República Islámica.

"Se han levantado columnas de humo en algunos puntos de Teherán después de que se escucharan varias explosiones", informó la televisión estatal iraní antes de que se cortase su señal.

El ataque se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, cuya última ronda se produjo el jueves y en principio hay otra prevista para el lunes.

Estados Unidos había asegurado que atacaría al país persa si no se alcanzaba un acuerdo para lo que ha realizado en Oriente Medio el mayor despliegue militar desde 2003.