EEUU retira aviones de Morón y Rota tras prohibir España su uso

Albares defiende que solo se permitirá usar las bases para acciones que tengan «encaje en la ONU

Este martes se celebra el 20 aniversario de la llegada a la base área de Morón de los primeros aviones C16 Eurofighter, en Morón de la Frontera (Cádiz). EFE/Juan Chicano

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asegura que España no ha autorizado ni va a autorizar a Estados Unidos a usar las bases militares de Rota y Morón de la Frontera para nada que no esté dentro del convenio bilateral y que «no encaje dentro de la carta de Naciones Unidas», lo que en este momento incluye claramente el ataque conjunto de la Administración Trump e Israel sobre Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que varios aviones cisterna estadounidenses que estaban estacionados permanentemente en España han sido ya retirados porque, según ha dicho, la Administración Trump sabía que desde ellas no se iban a realizar labores de apoyo. «Probablemente han tomado la decisión, de forma soberana, de irse a otras bases», explicó. Quince aeronaves, según Reuters, han abandonado las bases estadounidenses en el sur de España desde que comenzaron los ataques el fin de semana, de acuerdo con el sitio FlightRadar24. Nueve aviones cisterna despegaron el domingo de Morón con destino a Alemania; dos partieron de Rota hacia el sur de Francia, y hay otros cuatro vuelos que salieron también de la base gaditana, sin que su ruta fuera mostrada. En todo caso, también Reino Unido ha dado autorización para el uso de sus bases. Albares advirtió esta mañana de que la acción militar de Estados Unidos supone un «salto cualitativo» que puede tener «consecuencias realmente imprevisibles» y reclamó que la UE actúe como «voz equilibradora y moderadora, a favor del derecho internacional» y de trabajar activamente para la «desescalada» para un retorno al diálogo y las mesas de negociación. De momento, sin embargo, la UE se ha limitado a pedir a Irán que cese inmediatamente los ataques contra otros países en la región, en un comunicado en el que elude cualquier referencia a los bombardeos estadounidenses e israelíes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado a calificar esa posición de «tibia» y la ha presentado como parte de «una dinámica de sumisión» a Trump. Pedro Sánchez ha sido el líder europeo más crítico con la operación unilateral contra el régimen teocrático de los ayatolás. Este domingo alegó de que «la violencia sólo va a traer más violencia» y un orden internacional más incierto y hostil. En cambio, los líderes de Reino Unido, Keir Starmer; Francia, Emmanuel Macron, y Alemania, Friedrich Merz, incluso han abierto la puerta a sumarse a la ofensiva para defender sus intereses en la zona. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que es un «bochorno» que Irán salude la posición del Gobierno español de plantarse ante Estados Unidos con las bases de Morón y Rota. La postura de Sánchez: en contra del 'régimen odioso de Hitler', pero también del desembarco de los aliados en Normandía".

Quince aeronaves, según Reuters, han abandonado las bases estadounidenses en el sur de España

Una oenegé denuncia al menos 141 ejecuciones

La oenegé noruega Iran Human Rights (IHRNGO) denunció este lunes 141 ejecuciones en Irán en los dos primeros meses del año, al tiempo que alertó sobre la seguridad de los detenidos por el régimen de Teherán, objeto desde el sábado de bombardeos a cargo de Estados Unidos e Israel. "Al menos 141 personas, entre ellas cuatro mujeres, fueron ejecutadas en los dos primeros meses de 2026", indicó a través de un comunicado, en el que apuntó haber recibido «531 denuncias más de ejecuciones durante el mismo período que no ha podido verificar de forma independiente». Además, la oenegé transmitió su preocupación por la situación de las decenas de miles de detenidos por las protestas contra el régimen que se encuentran en instalaciones de las autoridades de inteligencia iraní, incluidas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Algunas de esas instalaciones, «según se ha informado, han sido objeto de recientes ataques militares, lo que ha aumentado más la preocupación por su seguridad", destacó IHRNGO, que se mostró «profundamente preocupada» por una posible «escalada de ejecuciones en las prisiones iraníes». "Cientos de miles de presos en todo Irán, entre ellos decenas de miles de manifestantes detenidos durante las recientes protestas, algunos de los cuales se encuentran recluidos en centros de detención no oficiales que escapan a cualquier tipo de supervisión, se han convertido en las víctimas más vulnerables", dijo Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHRNGO. La oenegé noruega también destacó que, en el actual contexto de guerra contra el país persa, «los presos están siendo sujetos a mayores restricciones» y a que sean víctimas de las «acciones de represalia» del régimen de los ayatolás por los ataques en su contra.
