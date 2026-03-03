EEUU retira aviones de Morón y Rota tras prohibir España su uso

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, asegura que España no ha autorizado ni va a autorizar a Estados Unidos a usar las bases militares de Rota y Morón de la Frontera para nada que no esté dentro del convenio bilateral y que «no encaje dentro de la carta de Naciones Unidas», lo que en este momento incluye claramente el ataque conjunto de la Administración Trump e Israel sobre Irán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó que varios aviones cisterna estadounidenses que estaban estacionados permanentemente en España han sido ya retirados porque, según ha dicho, la Administración Trump sabía que desde ellas no se iban a realizar labores de apoyo. «Probablemente han tomado la decisión, de forma soberana, de irse a otras bases», explicó. Quince aeronaves, según Reuters, han abandonado las bases estadounidenses en el sur de España desde que comenzaron los ataques el fin de semana, de acuerdo con el sitio FlightRadar24. Nueve aviones cisterna despegaron el domingo de Morón con destino a Alemania; dos partieron de Rota hacia el sur de Francia, y hay otros cuatro vuelos que salieron también de la base gaditana, sin que su ruta fuera mostrada. En todo caso, también Reino Unido ha dado autorización para el uso de sus bases. Albares advirtió esta mañana de que la acción militar de Estados Unidos supone un «salto cualitativo» que puede tener «consecuencias realmente imprevisibles» y reclamó que la UE actúe como «voz equilibradora y moderadora, a favor del derecho internacional» y de trabajar activamente para la «desescalada» para un retorno al diálogo y las mesas de negociación. De momento, sin embargo, la UE se ha limitado a pedir a Irán que cese inmediatamente los ataques contra otros países en la región, en un comunicado en el que elude cualquier referencia a los bombardeos estadounidenses e israelíes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llegado a calificar esa posición de «tibia» y la ha presentado como parte de «una dinámica de sumisión» a Trump. Pedro Sánchez ha sido el líder europeo más crítico con la operación unilateral contra el régimen teocrático de los ayatolás. Este domingo alegó de que «la violencia sólo va a traer más violencia» y un orden internacional más incierto y hostil. En cambio, los líderes de Reino Unido, Keir Starmer; Francia, Emmanuel Macron, y Alemania, Friedrich Merz, incluso han abierto la puerta a sumarse a la ofensiva para defender sus intereses en la zona. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que es un «bochorno» que Irán salude la posición del Gobierno español de plantarse ante Estados Unidos con las bases de Morón y Rota. La postura de Sánchez: en contra del 'régimen odioso de Hitler', pero también del desembarco de los aliados en Normandía".

