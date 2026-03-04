Juez fija la repetición del juicio contra Weinstein por violación el 14 de abril

Publicado por EFE Nueva York Creado: Actualizado:

Un juez federal de Nueva York fijó este miércoles para el próximo 14 de abril la repetición del juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein por el cargo de violación en tercer grado que quedó sin resolver en su último proceso, en 2025, por desacuerdo del jurado.

Weinstein, de 73 años, fue trasladado desde la cárcel al tribunal penal de Manhattan para una breve audiencia ante el juez Curtis Farber, quien había adelantado que su nuevo juicio se celebraría después de marzo y hoy decidió que la selección del jurado comience el 14 de abril, según CBS.

El que fuera el productor más poderoso de Hollywood recientemente contrató a un equipo de abogados de alto perfil para este nuevo proceso: Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, entre cuyos clientes están el rapero Sean Combs ('Diddy') y Luigi Mangione.

En junio de 2025, Weinstein fue sometido a un nuevo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara su histórica condena de 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos Me Too, por errores de procedimiento.

En este último juicio, el cofundador de la productora Miramax afrontó tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero quedó sin resolver al declararse el jurado en desacuerdo.

Ese tercer cargo en cuestión es el de violación en tercer grado contra la estilista Jessica Mann en un hotel de la Gran Manzana en 2013, y que formó parte de la acusación original. Será la tercera vez, por tanto, que Weinstein sea juzgado por ese delito.

En el archivo judicial del caso, aparece fijada una nueva audiencia previa al juicio el 19 de marzo.

Weinstein, que padece graves problemas de salud y mantiene su inocencia, cumple condena en la cárcel de Rikers Island de Nueva York pero está apelando la condena del juicio de junio en Nueva York y otra en Los Ángeles por otro caso distinto de agresión sexual.