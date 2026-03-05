Trump llama a España "perdedora" y dice que el Gobierno de Sánchez "no trabaja en equipo"

Publicado por EFE Nueva York Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llamado este jueves a España "perdedora" en una entrevista telefónica con el tabloide The New York Post en la que, además, ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no trabaja en equipo" por su posición contraria a la guerra en Irán.

"Tenemos muchos ganadores, pero España es una perdedora y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", ha dicho Trump, que ha considerado además a España "muy hostil a la OTAN" y "a todos" por su negativa a aumentar su inversión en defensa hasta el 5 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).