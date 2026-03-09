Trump avisa al nuevo líder iraní que necesita su aprobación si quiere durar en el cargo

Publicado por Efe Nueva York / Tel Aviv / Teherán Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que el futuro líder supremo de Irán «no durará mucho» en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.

«Tendrá que obtener nuestra aprobación», declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que «si no la obtiene, no durará mucho». El líder republicano aseguró que su objetivo es «no tener que volver atrás cada 10 años».

Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un «buen líder» y justificó la actual ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de «apoderarse de todo Oriente Medio». El presidente describió al país persa como un «tigre de papel» cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Y mientras algunos clérigos aseguran que el nuevo líder y sucesor del ayatolá Jamenei ya ha sido elegido pero que su nombre se mantiene en secreto, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, afirmó que la identidad del próximo líder supremo de su país sigue siendo una incógnita y rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del ayatolá Alí Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero, al comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista concedida al programa «Meet the Press» de la cadena estadounidense NBC, Araghchi salió al paso de las especulaciones tras los informes de medios iraníes que sugieren que la Asamblea de Expertos —el órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango— se prepara para designar a un sucesor. Preguntado directamente sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo, es el favorito para heredar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó dar nombres.

«Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores», señaló Aragchi, quien subrayó que la decisión final recae exclusivamente en las instituciones de la República Islámica.

El Ejército de Israel confirmó ayer haber matado en un bombardeo ayer, sábado, al nuevo jefe de la Oficina Militar del líder supremo de Irán, que ocupaba el cargo después de que su director previo fuera asesinado el primer día de la guerra en otro ataque.

«Ayer (sábado), la Fuerza Aérea israelí, actuando bajo inteligencia precisa de la Dirección de Inteligencia militar, eliminó a Abu al Qasem Babaiyan en Teherán», anunciaron las fuerzas armadas, especificando que Babaiyan era el nuevo director de la Oficina Militar del Líder Supremo y el cuartel general de Jatam al Anbiya.

Como director de esta sede militar, Israel achaca a Babaiyan la coordinación entre distintas fuerzas del régimen para «ejecutar operaciones y actividades de emergencia». Babaiyan apenas llevaba una semana en el cargo, en sustitución de Mohamed Shirazi, muerto el pasado sábado en la primera oleada de ataques de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Teherán amaneció ayer envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo de los ataques israelíes de la madrugada contra instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas que causaron cuatro muertos.

La Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanecer en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

Este es el resultado de los ataques de anoche contra cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, confirmó el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, según recoge IRNA.

Esos ataques que hicieron brillar la noche iraní como si fuera de día causaron cuatro muertos, todos ellos conductores de camiones cisterna de las instalaciones, de acuerdo con la fuente.

Karami aseguró a la población que el país tiene suficiente gasolina almacenada y pidió que no acudan en masa a las gasolineras.

Por su parte, la Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Productos Petrolíferos aseguró que las provincias de Teherán y Alborz están recibiendo suministro de combustible desde otros puntos de abastecimiento del país.

Horas antes, el Ejército israelí dijo haber atacado varios depósitos de combustible en Teherán que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes.

Los ataques contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado 28 la guerra en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el territorio.

En esos bombardeos han sido alcanzados lugares como las oficinas del fallecido líder supremo de Irán, Ali Jameneí; el edificio del Consejo de Seguridad Supremo y el palacio presidencial, entre otros objetivos.

EFE pudo constatar que los ataques de Estados Unidos han alcanzado comisarias y bases en Teherán, provocando daños a edificios civiles cercanos, como fue el caso de la plaza Nilufar, donde murieron 20 personas.

También han sido golpeados al menos dos hospitales de la capital y fue destruido un campo de fútbol sala con capacidad para 12.000 personas.