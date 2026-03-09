Francia realizará controles en las gasolineras para evitar abusos en las subidas de precios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sébastien Lecornu, primer ministro francés, ha anunciado que impulsará un «plan excepcional» de 500 controles en gasolineras entre el lunes 9 y el miércoles 11 de marzo para evitar abusos con las subidas de precios que se están produciendo desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Lecornu ha explicado a través de la red social X que los controles que se llevarán a cabo durante estos tres días equivalen a los que se hacen normalmente durante un semestre.

«La guerra en Oriente Medio no puede utilizarse como pretexto para aumentar abusivamente los precios de los carburantes», ha señalado.

El petróleo brent de referencia en Europa se ha encarecido casi un 30% en la primera semana de guerra. Por el momento, el Ejecutivo francés ha descartado rebajar la fiscalidad de los carburantes para compensar los incrementos de precios bajo el argumento de que tendría un coste muy elevado para las arcas públicas.