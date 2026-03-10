La Otan derriba un misil iraní sobre Turquía con apoyo logístico del ejército español

Publicado por J. Gómez Peña Madrid Creado: Actualizado:

Nubes negras sobre la guerra. Cuando el pasado domingo llovió sobre Teherán cayeron gotas de agua manchadas de petróleo. Horas antes, la aviación israelí había reventado varios depósitos de hidrocarburos instalados en los alrededores de la capital de Irán. El humo oscuro y su olor a quemado se elevaron hasta mezclarse con un cielo ceniciento. Casi negro. Esa tormenta bélica con color de luto no deja de extenderse por la región. Y se acerca a Europa. Por segunda vez desde que el 28 de febrero comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel y, como consecuencia, se desató el contraataque iraní, un misil balístico lanzado desde Irán ha entrado este lunes en el espacio aéreo turco y ha sido derribado por las defensas de la OTAN, a unos 165 kilómetros de la base militar de la Alianza Atlántica en Incirlik. El organismo ha activados todos sus alarmas. Turquía, que trata de mantener una buena relación con su vecino iraní, es miembro de la OTAN, que, según sus estatutos, responderá en grupo si uno de sus socios es agredido.

Es la segunda ocasión en seis días que Turquía anuncia la interceptación de un misil iraní. Los restos del proyectil cayeron junto a unas obras de construcción en los alrededores de la ciudad de Gaziantep, cerca de la frontera con Siria. No hubo ni muertos ni heridos. Las defensas aéreas estadounidenses fueron las encargadas de interceptar el proyectil. En el seguimiento del cohete autopropulsado participó la batería Patriot que el ejército de España tiene en la base de Incirlik, en la provincia de Adana. Allí hay unos 150 militares españoles dentro del marco de la misión 'Persistent Effort' de la Alianza.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró haber transmitido las advertencias necesarias al régimen de los ayatolás. Alertó sobre los pasos "equivocados y provocadores" que está dando Irán y anunció que reforzará su defensa. Hasta ahora, ha desplegado seis cazas F-16 en el norte de Chipre.

"La OTAN se mantiene firme en su disposición de defender a todos los aliados ante cualquier amenaza", avisó alisan Harta, portavoz de la Alianza. El pasado miércoles, las defensas antiaéreas de EEUU, también con apoyo logístico del ejército español, interceptaron un primer misil iraní. El objetivo entonces era también la base de Incirlik, donde hay tropas norteamericanas y de varios países de la Alianza, incluido Turquía. En esas instalaciones están almacenadas armas nucleares tácticas del Pentágono. Ante la presencia de ese arsenal y para mantener su tono neutral, el Gobierno de Ankara ha dejado siempre claro que no permitirá que su espacio aéreo se utilice para lanzar ataques sobre Irán. Teherán negó el pasado miércoles la autoría, aunque tras la decapitación de la cúpula militar, muchos comandantes actúan por su cuenta. También existe la posibilidad de que un grupo afín a la República Islámica fuera el autor de de esta acción.

Despliegue europeo El segundo misil, también neutralizado, eleva la tensión entre Ankara y Teherán. Una ofensiva iraní contra Turquía supondría un salto enorme en la escalada del conflicto, ya que Ankara, a diferencia de los socios estadounidenses en el Golfo Pérsico ya atacados, es miembro de la OTAN. Podría activar el mecanismo de defensa mutua de la Alianza y arrastrar a otros gobiernos a la guerra. Francia, Grecia, el Reino Unido, España e Italia, entre otros, han desplazado tropas, barcos y aviones a la zona. En principio, la misión era defender a Chipre, miembro de la Unión Europea, que vio cómo era atacada una base militar británica instalada en su suelo. El blindaje se extiende a Turquía.

La semana pasada, después de que la OTAN derribara el primer misil iraní, Mark Rutte, secretario general de la Alianza, declaró a la agencia Reuters que Irán estaba "cerca de convertirse en una amenaza para Europa". Tras estos incidentes, Estados Unidos anunció el cierre de los servicios consulares de su país en Adana y la evacuación de su personal. También elevó la alerta sobre los viajes por el sureste de Turquía "debido al riesgo de terrorismo y conflicto armado".

El anuncio de la elección de Motjaba Jamenei, hijo del asesinado Alí Jamenei, como nuevo Líder Supremo de Irán ha sido recibido como un desafío por parte de EEUUe Irael. El ejército hebreo lanzó una nueva oleada de ataques "a gran escala" sobre Teherán y también sobre Isfahán, donde están las reservas de uranio enriquecido iraníes, y el sur del país, que hasta ahora era una zona de actuación del Pentágono. Teherán, por su parte, provocó con sus drones el incendio de la mayor refinería de Baréin, donde hirió a 32 personas. El precio del petróleo no deja de subir. Irán también bombardeó puntos del país hebreo, donde mató a una persona. Según 'The Times of Israel', se detectó el uso de bombas de racimo.