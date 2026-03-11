Teherán ataca una base aérea de Alemania y EE UU en Jordania

Imagen distribuida por el U.S. Central Command este martes. El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que si Irán bloquea el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz su país "golpeará 20 veces más fuerte" al Estado persa de lo que lo ha hecho hasta ahora. "EFE/ U.S. Central Command

Los soldados alemanes destinados en Al-Azraq fueron despertados en la madrugada de este martes, sobre la una, por la alarma nocturna. Según las primeras informaciones, el campamento militar situado en esta ciudad desértica de Jordania estaba siendo atacado en ese momento con misiles procedentes de Irán que impactaron en la parte germana de la base aérea, donde también están estacionadas fuerzas de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa germano no confirmó oficialmente el dato, pero el diario Der Spiegel indicó a través de fuentes castrenses que se produjo al menos un impacto en un edificio de alojamiento del contingente, aunque aparentemente nadie resultó herido. Las autoridades no informarán hasta comprobar si se trataba de misiles o de restos de proyectiles interceptados sobre las instalaciones, lo que se investigaba al cierre de esta edición sobre el terreno. La gravedad real del daño sigue pendiente de calibrar. Un portavoz del mando operativo solo corroboró que hubo un ataque durante la noche y que las indagaciones continúan.

La Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) no está activamente involucrada en la guerra en Oriente Medio, pero tiene soldados en la región, por ejemplo en territorio jordano, donde aproximadamente 200 efectivos alemanes comparten base con el ejército estadounidense. Tras activarse las alarmas, todos ellos corrieron a los refugios antiaéreos, en cumplimiento de los protocolos, lo que contribuyó a la falta de bajas. Alemania se encuentra estacionada de forma permanente en Al-Azraq desde 2017. Desde allí, su fuerza aérea apoya una campaña internacional antiterrorista con aviones cisterna y de reconocimiento. Inicialmente estaban localizados en la localidad otomana de Incirlik para la lucha contra Estado Islámico, pero cuando Turquía se negó a que los miembros del Parlamento de Berlín visitasen las tropas para inspeccionar su actividad fueron trasladados a Jordania y llevan allí nueve años.

Hasta ahora Aal-Azraq se consideraba una ubicación relativamente tranquila, debido a que los estadounidenses protegen el campamento con sus defensas aéreas. Actualmente, la Bundeswehr mantiene en espera dos aviones de transporte A400M para poder iniciar rápidamente una operación de evacuación en caso de emergencia. Por eso se ha mantenido esta posición a pesar de que, por razones de seguridad, las fuerzas armadas alemanas retiraron la semana pasada parte de su personal en misiones militares internacionales en Oriente Medio. "La seguridad de nuestras tropas es la máxima prioridad", justificó un portavoz del mando operativo.

Despliegue sin concretar

El Ejército alemán confirmó que, a causa de la reciente escalada en la región, las medidas de protección se han intensificado según la situación y el contingente se ha reducido". A principios de la semana pasada y según un portavoz del Ministerio de Defensa, "más de 500 soldados están activos en toda la región, pero el número concreto de soldados desplegados ahora sobre el terreno, no puede comunicarse públicamente por razones de seguridad operativa".

A mediados de febrero, la fragata Renania del Norte-Westfalia partió hacia el Mediterráneo para apoyar la 'Operación Unifil' en Líbano y frente a su costa, bajo mandato de las Naciones Unidas y hasta finales de ese año. Una misión contra Estado islámico también incluye programas de entrenamiento militar en Irak. Al inicio de la denominada 'Operación Aspides' de la Unión Europea para proteger la navegación civil en el Mar Rojo, la Marina alemana estuvo directamente involucrada con la fragata Hessen. A pesar de las reducciones, las fuerzas alemanas restantes continúan ejerciendo su mandato. "Las órdenes siguen cumpliéndose dentro del marco de la situación de seguridad actual y, cuando sea necesario, se realizará un ajuste temporal para minimizar el riesgo para las fuerzas", insiste el portavoz.