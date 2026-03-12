El Líder Supremo se encuentra herido, pero "sano y salvo" en un refugio de la Guardia Revolucionaria

Publicado por M. Pérez Madrid Creado: Actualizado:

El anonimato en el que permanece el nuevo Líder Supremo desde su nombramiento el domingo pasado ha despertado todo tipo de rumores. Y algunos son ciertos. Por ejemplo, su estado de salud. Mojtaba Jamenei se encuentra herido en las piernas como consecuencia de los bombardeos estadounidenses e israelíes registrados en el primer día de la guerra, que causaron la destrucción absoluta de la residencia de su padre. No obstante, el mandatario está "sano y salvo" en un lugar seguro.

En ese ataque, ocurrido el 28 de febrero, siete misiles impactaron en el palacio. Aparte de su progenitor, el anterior Líder Supremo, Ali Jamenei, la explosión mató a su madre, a su esposa y a uno de sus hijos. Los equipos de rescate descubrieron más tarde los cadáveres de una de sus hermanas y su marido, así como de dos sobrinos. De una forma que muchos consideran inexplicable, una gran parte de la familia de Jamenei se encontraba en la residencia pese a la evidente certeza de que se convertiría en un objetivo militar en caso de declararse la guerra.

Las autoridades persas habrían confirmado en privado que Mojtaba Jamenei resultó herido, pero no ha trascendido la gravedad de las lesiones. Algunos medios sugieren que son de carácter leve, pero le impiden desarrollar una movilidad absoluta. También habría resultado afectado en los brazos y una mano, posiblemente por efecto de las esquirlas de una explosión. "Él también estaba allí y resultó herido en ese bombardeo", dijo este miércoles Alireza Salarian, embajador en Nicosia, al periódico británico The Guardian. La Inteligencia israelí ha podido verificar la situación del nuevo Líder Supremo. En su edición de este miércoles, varios funcionarios reconocen en el diario The New York Times que el nuevo dirigente clerical iraní se encuentra bajo atención médica, aunque la razón de su desaparición pública residiría más en el convencimiento de que Estados Unidos e Israel le buscan.

Los primeros indicios de las heridas del mandatario las ofrecieron algunos medios nacionales que le tildaron de "veterano con heridas" como demostración de respeto, pero sin esclarecer el motivo por el que le nombraban bajo esta fórmula. Posteriormente, Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní, publicó un mensaje para tranquilizar a los adeptos al régimen: "Escuché noticias de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a algunos amigos con contactos. Me dijeron que, gracias a Dios, se encuentra bien". Este miércoles, Rusia se ha unido a esos llamamientos a la calma. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha subrayado que "estamos en contacto constante con la parte iraní y con los líderes iraníes", en una revelación de que conoce bien la situacion actual de Jamenei.

Ni discursos, ni mensajes Al parecer, la Guardia Revolucionaria le ha ocultado en un refugio de alta seguridad, posiblemente distinto al búnker bajo Teherán donde su padre estuvo escondido en otros momentos de peligro para el sistema, como durante las revueltas de enero o los bombardeos de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares persas. Mojtaba estaría aislado por completo ante el riesgo de que cualquier comunicación pública o con sus consejeros pueda ser rastreada por los servicios de Inteligencia occidentales y hebreos. De ahí que, tres días después de su nombramiento, no haya emitido ningún discurso o mensaje, incluso pregrabado. Y, mucho menos, que haya aparecido en público. El Gobierno de Israel le ha declarado como "objetivo", el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que no es el Líder Supremo de su preferencia y, sin ir más lejos, el pasado fin de semana, cuando se rumoreó sobre su posible nombramiento, cazas hebreos lanzaron una poderosa ofensiva aérea contra los restos de su residencia y los pocos edificios en pie del complejo del Gobierno ante la posibilidad de que estuviera en su interior. Medios locales han señalado que la Guardia Revolucionaria Islámica ha instalado un riguroso aparato de seguridad ante lo que considera una "caza del hombre".

Todo ello no ha impedido, sin embargo, que el nuevo Líder Supremo esté ya muy presente en las vidas de los iraníes. Miles de carteles con su retrato pueden encontrarse en las calles, los edificios oficiales, los comercios y en hogares particulares mientras en Teherán un enorme mural muestra a su padre entregándole la bandera de Irán en un símbolo del traspaso de poderes. La imagen resulta curiosa en un régimen que ha aborrecido la cuestión de los cargos hereditarios desde la época del sha.

La abundante presencia de su imagen contrasta con la vida que hasta ahora había llevado Mojtaba Jamenei, siempre en las sombras del poder y de su padre. Figura clave especialmente en los círculos económicos y de seguridad del régimen, solo se le conoce un discurso público y sus apariciones en actos y recepciones son escasas. Inmediatamente después de ser nombrado Líder Supremo, ese hermetismo ha seguido vigente en los medios iraníes, que solo han dispuesto de un vídeo de menos de un minuto que contiene su biografía. Muchos de los clérigos que lo eligieron y miembros de su propio personal ni siquiera le conocen ni han hablado con él.

El imperio inmobiliario

Lo que sí se sabe es su inmensa fortuna. Y que su poderoso vínculo con la Guardia Revolucionaria es el que finalmente ha desembocado en su designación. Mojtaba Jamenei dispone, según una investigación de la agencia Bloomberg, de una cartera inmobiliaria valorada en 400 millones de euros que se extiende por Alemania, Canadá, Francia, Alemania, Austria y el Reino Unido. En Londres posee trece viviendas de lujo, dos de ellas orientadas a la embajada de Israel. En París dispondría de las llaves de un fastuoso ático.

Su imperio llega hasta España, en concreto a un resort de Mallorca. Tal emporio lo habría construido a través de una compleja estructura de ingeniería financiera con la ayuda de un banquero persa afincado en Londres, sobre el que pesan sanciones internacionales desde 2019 por su presunto apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica. Jamenei no figura como propietario de ninguno de esos bienes, diluidos en una maraña de empresas y consorcios societarios que extendería sus vínculos a distintas actividades comerciales en el extranjero, el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y cuentas bancarias en Suiza, Liechtenstein y Emiratos Árabes Unidos. Todo ello, a partir de 2011.

Algunas fuentes han sugerido que la estrecha relación entre el jefe del régimen y la Guardia Revolucionaria va más allá de la seguridad y profundiza en la preservación de un inmenso imperio financiero. El cuerpo paramilitar, que cuenta con 190.000 miembros en activo, es asimismo un importante agente empresarial. Desde el petróleo a la aeronáutica o la construcción, la Guardia controla al menos el 30% de la economía de Irán. Tiene, por lo tanto, sus propios y fuertes intereses en el mantenimiento del régimen clerical. Otra cuestión es cómo, en un país sometido a rigurosas sanciones internacionales, su principal líder ha podido supuestamente realizar inversiones multimillonarias en el extranjero.