España acuerda producir drones con Ucrania

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

A base de noches de «amargura", como reconoció este miércoles en La Moncloa Volodímir Zelenski durante su cuarta visita a España, el ejército ucraniano ha acumulado una valiosa experiencia militar en defensa antidrones. En febrero de 2022, cuando se inició la invasión rusa, el mundo contempló como estos vehículos aéreos no tripulados de bajo coste —muchos de ellos de fabricación iraní— se hacían con el control de los cielos al burlar sistemas de misiles antiaéreos multimillonarios. Ahora, cuatro años después, son los expertos ucranianos los que imparten doctrina en los países del golfo Pérsico afectados por los contraataques de Irán. También a naciones europeas, como el caso de España, que este miércoles firmó un acuerdo con Kiev para coproducir drones conjuntamente. La idea es poner en común la tecnología española y la experiencia adquirida por Ucrania en su pugna con Rusia. Una guerra que ha quedado relegada a un segundo plano por el conflicto en Oriente Medio, que, además de suponer una competencia en recursos militares para Ucrania, está beneficiando a Moscú tras la rebaja de las sanciones que pesaban sobre su importación de petróleo y gas natural. En este contexto, Pedro Sánchez se comprometió con su «buen amigo» Zelenski a entregar otros 1.000 millones de euros en apoyo militar a Kiev y mantener su compromiso con el pueblo ucraniano «el tiempo que haga falta». El anuncio se produjo tras la reunión de ambos mandatarios en La Moncloa, una postal que ya se ha convertido habitual desde 2022 y que refuerza los lazos entre ambos países. La aportación de España al sostenimiento defensivo de Ucrania —más allá de la que llega a través de Bruselas— ya asciende a 4.000 millones de euros desde el inicio de la agresión rusa. En esta ocasión, el presidente del Gobierno también insistió en el compromiso de Madrid con la adhesión de este país a la Unión Europea. Así se lo trasladó a Zelenski, que culminaba en España una gira europea que inició el viernes en París y el martes le llevó a Londres. Sánchez, en velada referencia a Donald Trump, afirmó que «España ha aplicado el mismo baremo a cualquier agresión contraria al derecho internacional». «Lo que está ocurriendo en Ucrania está íntimamente ligado al futuro de la UE. Desde España una amplísima mayoría entiende la posición de defensa al pueblo ucraniano", zanjó. Antes del encuentro, por la mañana, Zelenski había visitado la sede en Madrid de la compañía española Sener Aerospace & Defence, donde el presidente de esta empresa, Andrés Sendagorta, y el de Escribano Mechanical & Engineering (EME), Javier Escribano, susbribieron tres acuerdos de cooperación con la industria militar ucrania para la producción de drones, misiles antiaéreos Iris T y Patriot.