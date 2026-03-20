La UE mantiene contactos con Irán para buscar «una solución» a la guerra

Publicado por Agencias Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea (UE) trata de buscar soluciones al conflicto en Oriente Medio. No por la fuerza, como aboga EE UU, ni con el envío de fragatas para reabrir el estrecho de Ormuz, sino con contactos diplomáticos. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha confirmado que el bloque europeo mantiene el diálogo con Teherán, para tratar de buscar «diferentes soluciones» y evitar una escalada en la región. La política estonia ha insistido en que hay que buscar «una salida» a la espiral bélica en Oriente Medio, tras el bombardeo del mayor yacimiento de gas del mundo en Irán y la respuesta de Teherán, con la ofensiva a instalaciones energéticas de los países del Golfo. Estos ataques «generan más caos», ha defendido Kallas, en su llegada este jueves a la cumbre en Bruselas en la que los líderes europeos abordarán esta cuestión, entre otras. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha reconocido que son «tiempos desafiantes» en materia de energía y que el conflicto en Irán «muestra que la mejor manera de tener un horizonte predecible en energía es aumentar la producción doméstica». Los Veintisiete mantendrán un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y Costa ha destacado que «el sistema multilateral es un instrumento básico para proteger el derecho internacional». «La alternativa es la guerra en Ucrania, las amenazas a la soberanía de Groenlandia... tenemos que ayudar a mantenerlo si queremos la paz». El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es el dirigente comunitario que más rotundamente se ha pronunciado en contra del conflicto en Oriente Medio y este jueves se ha reafirmado en esta postura. «Europa se basa en los principios de la multilateralidad, el Derecho Internacional y la paz y eso es ahora lo que se está poniendo en cuestión en la guerra de Irán. En España hemos condenado desde el minuto uno esta guerra, de la cual ya estamos empezando a notar los efectos en el precio del gas», ha destacado. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores también ha condenado el ataque israelí contra el yacimiento de gas de South Pars, en Irán, y el «brutal bombardeo» iraní contra Ras Laffan, en Qatar, instando al «cese inmediato», al tiempo que ha recordado su postura a favor de «una urgente desescalada». El presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha lamentado que el único que se beneficia de la guerra en Oriente Próximo es el presidente ruso Vladímir Putin y ha instado a aprobar la nueva ronda de sanciones —prevista para el aniverario del inicio de la guerra en Ucrania— pero que Hungría mantiene bloqueada. El líder magiar, Viktor Orbán ha asegurado que «Hungría no apoyará ninguna medida.

El presidente lituano lamenta que el único que se beneficia de la guerra en Oriente Próximo es el presidente ruso