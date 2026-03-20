Ucrania dice estar ayudando a reforzar la defensa aérea de cinco países de Oriente Medio

Un soldado de la unidad de inteligencia ucraniana 'Ochi' del 120.º Regimiento de Reconocimiento trabaja en un dron de ataque en la localidad de Chasiv Yar, región de Donetsk, Ucrania, 11 de septiembre de 2024. EFE/EPA/MARIA SENOVILLA Chasiv Yar (Ucrania), 2024.- Un soldado de la unidad de inteligencia ucraniana 'Ochi' del 120º Regimient.

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Ucrania trabaja con cinco países de Oriente Medio para ayudarles a protegerse de los drones Shahed iraníes y a construir su sistema de defensa aérea, según dijo este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, después de ser informado por el jefe de su Consejo de Seguridad Nacional, Rustem Umérov, de los resultado de su reciente gira por países afectados por los bombardeos de Irán.

El presidente ucraniano insistió en X en que EE. UU. también ha pedido la asistencia de expertos de Kiev a su personal militar en sus esfuerzos por defender “dos zonas” de Oriente Medio.

Zelenski agregó que su administración también está trabajando para dar respuesta a peticiones de apoyo de países europeos que tienen fuerzas desplegadas en esa región.

Además, el líder de Kiev habló con Umérov de potenciales “oportunidades de cooperación internacional para restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz”, y le pidió que, junto al Ministerio de Exteriores, estudie las iniciativas que existen por parte de los países occidentales y sus socios para reabrir el estrecho y determine “la disponibilidad real de los países de participar en misiones de estabilización”.

Zelenski añadió que espera “datos específicos” al respecto y destacó la importancia de que sus socios “reconozcan el papel global de Ucrania a la hora de garantizar la seguridad” en la escena internacional.

Esta semana, en un discurso ante el Parlamento británico, el presidente ucraniano afirmó que su país había desplegado 201 expertos, más otros 34 en camino, en Emiratos Árabes, Catar y Arabia Saudí, para ayudar a estos países en la defensa contra los drones iraníes.