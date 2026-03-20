Mette-Marit asegura que fue "manipulada y engañada" por Epstein

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Después de meses de un goteo de informaciones escandalosas sobre su relación privada con Jeffrey Epstein, con quien compartía detalles íntimos y situaciones en las que incluso estuvieron presentes sus hijos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, Mette-Marit se sinceró ayer en una entrevista en la cadena pública de televisión noruega NRK y se justificó diciendo que el pederasta "me manipuló y me engañó" y que "desearía no haberlo conocido nunca".

En horario de máxima audiencia, y durante veinte minutos, la princesa heredera de Noruega apareció en pantalla vestida completamente de negro y escoltada por el príncipe Haakon, que asentía con la cabeza durante sus respuestas. Inicialmente sonriente, se mostró sin embargo compungida al hablar de Epstein. "No sabía que era un delincuente sexual", defendio en NRK, asegurando que olvidó lo que encontró sobre él cuando lo buscó en Google. Mette-Marit describió su relación como "de amistad", sin que en ningún momento le pareciera impropia. También aclaró que todas las personas que vio alrededor del financiero "eran adultas" y que "nunca" asistió a "nada ilegal".

Sin embargo, evitó comentar la polémica foto tomada en 2013 -cuando Epstein ya había sido condenado en un caso de prostitución de una menor- durante su estancia en Florida, en la que aparece en el mismo sofá con una chica rusa en bikini que se ha declarado víctima del pederasta. "Un amigo común nuestro había cogido prestada la casa, por eso fui allí", explicó sobre su presencia en la villa de lujo. "Si puedo añadir algo ahí, es que desde que se supo en 2019 el abuso grave, es una de las cosas que más tiempo he pasado procesando. El hecho de que yo haya estado ahí, y no menos que sienta culpa por las víctimas. Así que para mí personalmente es muy difícil". Este fue el momento más dramático de la entrevista, casi entre lágrimas, cuando reconoció que Epstein se comportó con ella en una ocasión en Palm Beach de una manera "que no me gustó".

La puso en una situación incómoda y la hizo sentir tan insegura que llamó a su marido, el príncipe heredero Haakon. El apoyo de Haakon "Recuerdo la conversación. Era una situación que la hacía sentirse insegura, y que esa persona no la quería bien. Así que recuerdo que hablamos de ello, sí", intervino su marido para corroborar la declaración de Mette-Marit, sin que ninguno de los dos precisara el nombre del amigo que había tomado prestada la casa de Epstein. NRK aclaró inmediatamente después que no se trató de una agresión. Incluso tras esta situación, según reconoció la princesa, siguió en contacto con el pederasta durante un tiempo. Los motivos, según dijo, fueron su propia credulidad y el comportamiento manipulador del empresario. Sin embargo, finalmente rompió lazos "por tales incidentes". Reiteradamente, Mette Marit evadió respuestas sobre los correos electrónicos que intercambió con él. "No quiero entrar en eso. ¿No es suficiente con que todo el mundo los haya leído?", zanjó.