Trump dice alegrarse de la muerte del exfiscal que le investigó por la supuesta trama rusa

Trump ha recibido este domingo en su residencia de Palm Beach al presidente ucraniano.will oliver

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado que se alegra de la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI que lideró la investigación sobre una supuesta intromisión del Gobierno ruso en su campaña electoral de 2016.

"Robert Mueller acaba de fallecer. Bien, me alegro de que haya muerto. ¡Ya no podrá hacer daño a gente inocente!", escribió el líder republicano en su red Truth Social.

La familia de Mueller, que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, informó hoy de su fallecimiento en un comunicado.

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013, un cargo al que llegó solo una semana antes de los ataques del 11-S.

Durante su mandato, varios de sus operativos fueron los primeros en denunciar los abusos que se cometieron en las prisiones secretas establecidas por la CIA en diversas partes del mundo tras los actos terroristas de 2001.

En mayo de 2017, fue nombrado fiscal especial por el Departamento de Justicia para investigar a Trump por las supuestas interacciones con una trama rusa para ayudar al republicano a ganar las presidenciales en las que se había impuesto seis meses antes.

Su investigación determinó que Rusia llevó a cabo una amplia campaña de injerencia en 2016, incluida desinformación en redes sociales y hackeo y filtración de correos de políticos demócratas, pero no estableció ninguna conexión conspirativa con la campaña de Trump.