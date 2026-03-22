Starmer garantiza a Chipre que no usará su base de Akrotiri para atacar

Publicado por Efe Londres Creado: Actualizado:

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, hizo saber al presidente chipriota, Níkos Christodoulídes, que la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, no será utilizada por Estados Unidos para atacar emplazamientos de misiles iraníes, informó ayer la residencia oficial de Downing Street. Ambos líderes mantuvieron ayer una conversación telefónica, en la que coincidieron en que la seguridad de Chipre es de suma importancia para el Reino Unido, añadió la fuente en un comunicado.

"El primer ministro reiteró que la base aérea de Akrotiri no participaría en la continuación del acuerdo del Reino Unido con Estados Unidos para utilizar las bases británicas en la autodefensa colectiva de la región, incluso para la degradación de las capacidades de misiles iraníes", indica la nota.

El líder laborista habló con el presidente chipriota para aclarar la situación de Akrotiri después de que el Gobierno británico informase ayer que ha autorizado a EE UU a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas en el conflicto. Y la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo hoy a los medios que el Reino Unido «sigue apoyando las acciones defensivas» contra Irán, pero dejó claro que el Reino Unido no se verá arrastrado al conflicto armado. «Como ha dejado claro el primer ministro, proporcionaremos apoyo defensivo».