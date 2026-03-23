Sánchez pide que se reabra Ormuz: el mundo no debe pagar los efectos de la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la comparecencia el viernes.javier lizón

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y ha apelado a preservar los enclaves energéticos en Oriente Medio porque entiende que el mundo no debe pagar las consecuencias de la guerra en Irán.

En un mensaje publicado en inglés este domingo en su cuenta de X, Sánchez advierte de que continuar en la escalada en esta guerra puede generar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad.

"Nos encontramos en un punto de inflexión global", señala el presidente del Gobierno, que se ha posicionado en varias ocasiones en contra de los bombardeos de EE UU e Israel contra Irán.

Por ello, el Gobierno de España ha exigido «la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos» en la región. «El mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra", ha agregado.

El pasado viernes, anunció un plan con medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que movilizarán 5.000 millones de euros. Durante su comparecencia, Sánchez ya alertó de que el conflicto estaba provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global, como en el precio de los combustibles.

El Consejo Europeo dio el jueves su visto bueno a la disposición de algunos Estados miembro de la UE a contribuir en los esfuerzos para desbloquear el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación una vez que «se den las condiciones». Reclamaron la desescalada del conflicto y el «pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes", aunque sin una mención explícita a EE UU e Israel.