Bill Cosby deberá pagar 16 millones a una mujer a la que drogó y violó

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Un jurado civil de California ha condenado al actor y comediante Bill Cosby (88) a pagar 19,25 millones de dólares (unos 16,5 millones de euros) a Donna Motsinger (84), al considerar probado que la drogó y agredió sexualmente en 1972. El fallo añade un nuevo capítulo a los procesos judiciales ante los que viene respondiendo desde hace años el actor, considerado padre de la comedia estadounidense, por diferentes agresiones sexuales en las que, según los testimonios de las víctimas, seguía siempre un mismo modus operandi.

Los hechos se remontan a hace más de cinco décadas, cuando Motsinger trabajaba como camarera en un restaurante de Sausalito, en el norte de California. Según su declaración, conoció a Cosby en ese establecimiento y posteriormente aceptó su invitación para asistir a uno de sus espectáculos en Los Ángeles. Tras el evento, ambos continuaron la velada en una limusina, donde, según relató, él le ofreció una copa de vino y una pastilla que la dejó incapacitada.

Durante el juicio, la demandante describió episodios de consciencia intermitente antes de perder completamente el conocimiento. Afirmó que despertó horas después en su domicilio, parcialmente desnuda, convencida de haber sido drogada y violada. El jurado ha dado credibilidad a este relato y ha fijado una indemnización de 17,5 millones de dólares por el trauma vivido durante décadas y 1,75 millones por perjuicios futuros. A la salida del tribunal en Santa Mónica, Motsinger señaló: "Sé que este veredicto no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo". También subrayó el tiempo transcurrido hasta el proceso judicial: "Han pasado 54 años hasta conseguir que se haga justicia".

Situación económica Cosby ha mantenido la misma línea de defensa que en otros casos, asegurando que las relaciones fueron consentidas. En su declaración, insistió en su inocencia y, aunque sí reconoció que había perseguido a mujeres para mantener relaciones sexuales, dijo que siempre fueron con permiso. Igualmente, destacó su delicada situación económica: "Debido a las acusaciones, ya sean en la prensa, la radio, la televisión, las revistas o simplemente en Internet, no he trabajado durante alrededor de 10 años, o incluso más", aseguró. "Eso significa que no he ganado ni un céntimo como artista, escritor o actor de televisión, salvo en reposiciones, y mi patrimonio neto se ha hundido como un submarino sin motor", afirmó.

Su equipo legal, ha mostrado su "decepción" por la decisión judicial y ya ha anunciado que recurrirá el fallo. En este sentido, su abogada ha lamentado que su cliente se haya convertido en un objetivo del movimiento MeToo.