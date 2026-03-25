Trump dice que se está dando un paseo por Teherán pero envía una unidad de élite

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de EE UU, Donald Trump, aseguró ayer que se está dando «unn paseo» por Teherán y cantó victoria pero se dispone a enviar a Oriente Medio a la 82ª División Aerotransportada de infantería, una unidad de élite.

La movilización de 3.000 soldados de la 82 División llega mientras el presidente asegura que Irán quiere un acuerdo y ha ofrecido un «regalo» que vale «una enorme cantidad de dinero», pero no desveló ni con quien está negociando —se contradijo varias veces— ni qué tipo de regalo y quién se lo envió.

La corresponsal jefe de Seguridad Nacional del canal Fox News, Jennifer Griffin, aseguró en la red social X que el comandante de la 82 Aerotransportada, general Brandon Tegtmeier, ha recibido la orden de desplegarse en Oriente Medio, «mientras el Pentágono y la Casa Blanca evalúan la posibilidad» de que estos efectivos lleven a cabo posibles operaciones terrestres. El rotativo The New York Times ya adelantó el lunes que Washington sopesaba enviar a esta división a la región. Y The Wall Street Journal, que citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos, afirma que el Pentágono está planeando que 3.000 efectivos de «la 82» se desplacen a Oriente Medio para dar apoyo a los ataques que EE UU lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero con el apoyo de Israel.

Desde hace días se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de soldados en puntos como la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán, o otros puntos del territorio iraní para realizar distintas misiones, una decisión que podría deparar un rechazo destacable por parte de la opinión pública, según muestran algunos sondeos.

Según el diario británico Financial Times, Irán permitirá el paso por Ormuz a todos los barcos de países «no hostiles». Eso aliviaría en buena parte el bloqueo y rebajaría la presión sobre los mercados del petróleo, el gas y los fertilizantes.

En la ceremonia de jura del cargo de su nuevo secretario de Seguridad Nacional norteamericano, Markwayne Mullin, en el Despacho Oval, llegó incluso a dar por hecho el final del sistema de gobierno islamista. «Hemos matado a todos sus líderes. Se reunieron para elegir a otros y los volvimos a matar. Hay un nuevo grupo, podríamos eliminarlos fácilmente, pero vamos a ver cómo salen las cosas. Esto es un cambio en el régimen porque sus líderes son muy distintos", declaró antes de decir que Irán «está militarmente muerta».

Y mientras Trump da por ganada la guerra contra Irán, los iraníes no dan un paso atrás y reforzaron la cúpula del régimen con el nombramiento de Mohammad Bagher Zolghadr como sustituto de Alí Lariyani al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Zolghadr no es un diplomático ni un tecnócrata, su carrera se ha desarrollado en la Guardia Revolucionaria, donde fue comandante, y el poder judicial y su elección muestra que el sistema se militariza para gestionar estos tiempos de guerra. Es un gran desconocido para la mayoría de los iraníes, pero un gran conocedor del cuerpo paramilitar que vertebra la defensa del régimen. Es un halcón e histórico detractor de EE UU. Ahora es el nuevo hombre fuerte del país.

Bombas en el gran secreto de Israel

Dimona es el lugar más secreto de la historia reciente de Israel. Cuando el pasado 21 de marzo los misiles iraníes cayeron sobre la ciudad que lleva ese nombre, los fantasmas del pasado se despertaron. Porque Dimona es uno de los espacios más protegidos del país hebreo, sede de la más antigua planta nuclear de Israel y el punto en el que se han fabricado las bombas atómicas de las que dispone Tel Aviv.

Dado que Dimona está en el centro del programa de armamento atómico, todo lo que rodea a este enclave es un misterio desde los años 60 y muchas de las noticias que se han conocido sobre el área proceden del mundo de los servicios secretos globales. No es casual que se halle en el desierto del Néguev, en medio de una nada de arena. Porque Dimona marca la diferencia para un Israel rodeado de enemigos. De todos los países de la región, es el único que ha conseguido desarrollar su arma nuclear, un hecho que supone un evidente factor de disuasión. Ello ha sido posible gracias a una política de engaños, acuerdos secretos y geopolítica en la sombra. El hecho de que Irán bombardee ese punto también manda un mensaje contundente. Teherán recuerda lo que está en juego.