Los hutíes de Yemen entran en la guerra con un ataque con misiles contra Israel

Publicado por Agencias Saná Creado: Actualizado:

Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, afirmaron este sábado que han lanzado una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel, describiendo la acción como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados en Oriente Medio. En una declaración televisada, el portavoz del brazo militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó que los ataques fueron lanzados contra «objetivos militares sensibles» en el sur de Israel y se llevaron a cabo en coordinación con lo que denominó operaciones en curso de Irán y Hezbolá en el Líbano. El grupo justificó los ataques como una respuesta a la continua ofensiva estadounidense e israelí contra Irán y a lo que describió como una escalada de violencia contra las facciones aliadas en el Líbano, Irak y los territorios palestinos. Sarea declaró que la operación «logró con éxito sus objetivos» y advirtió que se producirían nuevos ataques. «Nuestras operaciones continuarán hasta que se alcancen los objetivos declarados (...) y hasta que cese la agresión contra todos los frentes de resistencia», afirmó. Sarea declaró en la noche del viernes, antes del ataque, que estas condiciones incluyen «la llegada de cualquier nueva alianza con Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán» y el «uso del mar Rojo para llevar a cabo operaciones hostiles» contra Teherán o contra cualquier país musulmán. La declaración por parte de los hutíes, que hasta ahora había limitado su respuesta a la guerra en Irán con amenazas, llega horas después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaran esta madrugada haber detectado un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen. «Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza», apuntaron las FDI en su canal de Telegram, antes de dar la amenaza por concluida. La renovada campaña militar hutí conlleva el riesgo de agravar el ya volátil conflicto regional. La posición geográfica del grupo a lo largo del Mar Rojo, especialmente cerca del estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, le otorga la capacidad de perturbar uno de los corredores marítimos más importantes del mundo. Ataques anteriores contra buques que transitaban por la zona obligaron a las navieras a desviar sus rutas para evitar el sur de África, lo que subraya las implicaciones económicas globales de la escalada hutí.

Niños soldados en Irán

La República Islámica ha comenzado a reclutar a niños de 12 años para que trabajen en patrullas urbanas, puestos de control y logística militar. Según reportan los residentes de Teherán, en las últimas semanas los puntos de vigilancia se han multiplicado en las calles, y muchos de ellos son custodiados por menores armados con ametralladoras y vestidos de civil. El oficial de la Guardia Revolucionaria en la capital, Rahim Nadali, ha confirmado este jueves que las autoridades iraníes han lanzado una campaña de reclutamiento denominada ‘Por Irán’. El programa rebaja la edad mínima para participar en actividades bélicas bajo el pretexto de una supuesta demanda voluntaria entre los sectores más jóvenes de la sociedad. «Ha disminuido la edad de los que se presentan y están pidiendo participar», ha asegurado el funcionario en la televisión estatal persa. Los ayatolás utilizan el sistema educativo para identificar a los menores más influenciables y reclutarlos. En las escuelas, los niños iraníes aprenden a ensamblar armas y les instruyen tácticas de vigilancia urbana con la intención de prepararles para que se incorporen a las filas del Basij.

Los ayatolás utilizan el sistema educativo para identificar a los menores más influenciables y reclutarlos porque saben ensamblar armas