Artemis II supera la mitad del trayecto a la Luna y cancela una corrección de trayectoria

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La misión Artemis II ha superado ya la mitad del trayecto hacia la Luna y continúa en una trayectoria precisa hacia el sobrevuelo previsto para el próximo lunes, después de que los controladores de vuelo en el centro de control de la misión en el Johnson Space Center de Houston decidieran cancelar la primera maniobra de corrección de trayectoria de salida al considerar que la nave va por la ruta adecuada.

Según ha informado la NASA en el blog oficial de la misión, esa maniobra era la primera de las tres correcciones de trayectoria previstas en el cronograma para ajustar con precisión la velocidad y la trayectoria de la nave, aunque cualquier cambio que resulte necesario podrá incorporarse en una corrección posterior.

Tras la cancelación de esa primera corrección, la tripulación de la nave Orión comenzó a preparar la cabina para el periodo de observación lunar previsto para el 6 de abril, en una jornada en la que también ha realizado ejercicio físico, ha practicado procedimientos de respuesta médica y ha puesto a prueba el sistema de comunicaciones de emergencia de la nave en el espacio profundo.

La astronauta de la NASA Christina Koch ha resumido ese momento señalando que "todos expresamos su alegría colectivamente". "Ahora mismo podemos ver la Luna desde la escotilla de acoplamiento. Es una vista preciosa", ha resumido.

La agenda del día incluía, además de la maniobra de corrección finalmente cancelada, operaciones de la nave Orión, preparación científica para la observación lunar y demostraciones sobre la salud de la tripulación. A la hora del despertar, la nave y sus cuatro ocupantes se encontraban a unas 99.900 millas de la Tierra y se aproximaban a la Luna a 161.750 millas.

ENSAYOS DE MOVIMIENTOS EN MICROGRAVEDAD Y RCP

Durante la jornada, los cuatro tripulantes también debían practicar cómo acondicionar la cabina para las observaciones lunares, lo que incluía guardar equipos, preparar cámaras y ensayar los movimientos en microgravedad dentro de un espacio que la NASA compara con el tamaño de dos monovolúmenes. Asimismo, debían configurar cámaras de mano con lentes de 80-400 milímetros y de 14-24 milímetros para el sobrevuelo lunar del lunes.

La NASA también ha indicado que la tripulación iba a realizar una demostración de reanimación cardiopulmonar (RCP) y respuesta ante atragantamientos para evaluar los procedimientos médicos de emergencia a bordo, mientras que Koch tenía previsto probar el sistema de comunicaciones de emergencia de la Orión en la Deep Space Network.

Según el blog oficial, el sistema óptico de comunicaciones de Artemis II conectó con sus dos estaciones terrestres en Estados Unidos y transmitió vídeo en alta definición y otros datos de la misión desde la cápsula hasta la Tierra, desde donde fueron reenviados de inmediato al control de misión en Houston.

Tras la maniobra de inyección translunar del 2 de abril, los astronautas estadounidense Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jeremy Hansen se han convertido en las primeras personas en abandonar la órbita terrestre desde el programa Apolo en 1972 y las que más lejos han viajado nunca desde la Tierra.