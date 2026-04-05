León XIV: "¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz!"

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Cuando falta poco más de un mes para que se cumpla un año desde su elección como obispo de Roma, Robert Prevost vivió hoy el momento más significativo del año para los más de 1.400 millones de católicos del mundo con la celebración del Domingo de Resurrección. Lo hizo en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante unos 50.000 fieles tanto romanos como de infinidad de países, muchos españoles. Al finalizar la ceremonia León XIV se desplazó hasta el balcón central de la basílica vaticana para leer su mensaje pascual, desear buenas fiestas en diez idiomas diferentes (entre ellos el chino, el árabe y el latín) e impartir la bendición Urbi et Orbi, con la que se concede la indulgencia plenaria (perdón de los pecados) a quienes la escuchan. El Pontífice tuvo en todo momento presente a su antecesor, Francisco, cuya última aparición en público fue precisamente en el Domingo de Resurrección de 2025, pues falleció al día siguiente, el 21 de abril.

Prevost, no obstante, también volvió a demostrar que es un Papa diferente al que no le importa no seguir los pasos de su predecesor. Al igual que decidió celebrar la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo en la basílica romana de San Juan de Letrán, donde lavó los pies a doce sacerdotes, rompiendo así con la costumbre de Jorge Mario Bergoglio de hacerlo en una cárcel o en un centro para inmigrantes, también introdujo una novedad en el mensaje pascual de este año. No fue deteniéndose en las distintas crisis que sufre el mundo y en las diversas zonas de conflicto, como le gustaba hacer al Papa argentino, sino que hizo un análisis más general en el que, en cualquier caso, resonó un nuevo llamamiento contra la guerra: "!Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo". También convocó a los fieles a una vigila de oración por la paz en la basílica de San Pedro el próximo sábado.

Recordando la "globalización de la indiferencia" de la que tanto hablaba Francisco, León XIV lamentó que nos estemos "acostumbrando" a la violencia, que incluso nos "resignemos" a ella y acabamos volviéndonos "indiferentes". "Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos", dijo, para recordar a continuación cuáles fueron las últimas palabras que Bergoglio dedicó al mundo desde el balcón central de la basílica de San Pedro el año pasado: "Cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo".

No al odio ni a la indiferencia Apelando a la conciencia de los poderosos, el Pontífice animó a aprovechar la fiesta de la Pascua para "dejar a un lado toda voluntad de disputa, de dominio y de poder", implorando a Dios "que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia, que nos hacen sentir impotentes ante el mal". Durante su homilía en la misa del Domingo de Resurrección León XIV ya había denunciado antes cómo "la muerte acecha en las injusticias, en los egoísmos partidistas, en la opresión de los pobres, en la escasa atención hacia los más frágiles". También se ve "en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que se eleva por todas partes a causa de los abusos que aplastan a los más débiles, ante la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, ante la violencia de la guerra que mata y destruye".

Citando nuevamente a Francisco, en particular su exhortación apostólica 'Evangelii gaudium', Prevost reconoció que ante los desastres que sufre el mundo puede parecer que "Dios no existiera". "Vemos injusticias, maldades, indiferencias y crueldades que no ceden. Pero también es cierto que en medio de la oscuridad siempre comienza a brotar algo nuevo, que tarde o temprano produce un fruto", dijo echando mano de una cita de su antecesor. Concluida la maratón de celebraciones de esta Semana Santa, el siguiente compromiso significativo en la agenda de León XIV será la gira africana que hará del 13 al 23 de abril, con etapas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.