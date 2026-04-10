España reabre su embajada en Teherán y provoca otro enfado de Israel: "Vergüenza"

Publicado por Miguel Ángel Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ordenó este jueves reabrir la embajada española en Teherán, desalojada a principios de marzo, desde que se recrudeció el conflicto en Oriente Medio, para «apoyar el alto el fuego» que Estados Unidos e Irán aún apuntalan. El máximo responsable de la diplomacia española desveló esta circunstancia durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Asuntos Exteriores que tenía por objetivo informar del acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido por Gibraltar.

"Dada la nueva situación y que tenemos dos semanas por delante, he dado instrucciones al embajador de Teherán para que regrese, para que se vuelva a poner al frente y reabra la Embajada de España en Teherán y que nos sumemos desde todos los vectores que podamos, incluida la capital de Irán, a ese esfuerzo por la paz", indicó a su entrada en la comisión.

La respuesta por parte de Israel no tardó en llegar. Su ministro de Exteriores, Gideon Saar, calificó de «vergüenza eterna» la decisión del Gobierno. «El régimen terrorista iraní está reanudando la ejecución de sus ciudadanos, manifestantes y disidentes políticos. España está reabriendo su embajada en Teherán. De la mano. Sin vergüenza", dijo.

Albares, que se encontraba en plena comparecencia, evitó responder a su homólogo israelí, pero sí puso el foco en la "inaceptable" situación en Líbano, bajo los bombardeos de Israel, que considera "una auténtica vergüenza para la conciencia de toda la Humanidad". Precisamente en este escenario, al sur del país, se produjo el martes la detención, durante una hora, de un 'casco azul' español perteneciente al destacamento Finul de la ONU. Esto provocó las quejas de España ante Tel Aviv y Albares acabó llamando a consultas a la responsable de negocios de la embajada del Estado hebreo en Madrid para protestar.

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, cargó este jueves contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmando que es "un completo y absoluto don nadie" tras su mensaje criticando la ofensiva israelí contra el Líbano.

"No hay palabras para describir mi desprecio por ti. Eres un completo y absoluto don nadie", escribió Chikli en su cuenta de X en referencia a un mensaje publicado por Sánchez ayer miércoles criticando el "desprecio por la vida y el derecho internacional" de Israel al lanzar un ataque contra el Líbano tras el alto el fuego anunciado con Irán.

En su publicación, el ministro israelí, que ha criticado con dureza en otras ocasiones a Sánchez, afirma que Israel "no tiene ningún conflicto con el Líbano".

"(Israel) Está en guerra con el eje del mal iraní, con Hizbulá y con sus cómplices, incluidos (Nicolás) Maduro y usted", le dice en su mensaje.

Y añade: "Usted, Sánchez, eligió aliarse con este régimen terrorista (de Irán). Al hacerlo, se ha convertido en cómplice de la opresión del pueblo iraní y en cómplice del terror impuesto por Hizbulá al Líbano".

Chikli acusa además a Sánchez de estar en "una alineación deliberada con Irán, con Hamás, con Hizbulá, con el mal puro".