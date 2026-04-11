La negociación para acabar la guerra entre EE UU e Irán nace atascada

Publicado por Efe Islamabad / Madrid Creado: Actualizado:

A un día de que las delegaciones tengan que encontrarse en Islamabad, la negociación parecía ayer atascada. Irán dijo que no participará hasta que no se aplique el alto el fuego en Líbano, mientras que el vicepresidente estadounidense, JD Vace, ya estaba de camino a Pakistán.

La capital paquistaní se prepara para acoger esta importante reunión que marcará el futuro de la región, mientras Israel no parece querer abandonar su ofensiva en Líbano y ha retomado su enfrentamiento verbal contra España.

La incertidumbre rodea las conversaciones de paz previstas para este sábado debido a las condiciones impuestas por Teherán. El portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, dejó claro que la negociación está supeditada al cese de ataques en Líbano, y el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, ha añadido que tampoco se cumple otra condición: la liberación de activos iraníes congelados. Teherán considera que el Líbano es «parte integrante» del acuerdo mediado por Pakistán y advierte que tiene el «dedo en el gatillo» si los ataques continúan. Además, ayer murió el exministro de Exteriores iraní Kamal Kharazi debido a las heridas de un ataque aéreo la semana pasada. Su pérdida es significativa, ya que supervisaba, según The New York Times, los contactos para las actuales negociaciones en Pakistán.

Antes de partir hacia Pakistán, el vicepresidente DJ Vance se mostró esperanzado de que las negociaciones «serán positivas, asegurando que Washington tenderá la mano si Irán negocia de buena fe, pero advirtiendo que no serán «receptivos» ante intentos de engaño. EE UU planea incluir en la agenda la liberación de al menos seis ciudadanos estadounidenses bajo custodia iraní.

Islamabad está blindada con el despliegue del Ejército y el cierre total de la «Zona Roja». Pakistán trata de mantener su papel de mediador a pesar de que su ministro de Defensa, Khawaja Asif, desató la controversia al calificar a Israel de «un mal y una maldición para la humanidad», mensaje que fue retirado tras las protestas de Tel Aviv.

A pesar del anuncio la víspera de Israel de que va a negociar directamente con Líbano, el país se mantiene al margen del cese al fuego y nada parece que vaya a cambiar. El ministro libanés de Interior, Ahmad al Hajjar, manifestó su esperanza de alcanzar un cese de hostilidades «total» y subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones estatales. Advirtió, además, que «cualquier conflicto interno favorece a Israel».

El secretario general de Hizbulá, Naim Qassem, pidió al gobierno a que deje de hacer «concesiones gratuitas», después de la propuesta de negociación a Israel: «No aceptaremos volver a la situación anterior y llamamos a los responsables (gubernamentales) a que pongan fin a las concesiones gratuitas».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció que Israel ha advertido que atacará ambulancias en las zonas de evacuación. En cinco semanas han muerto 50 trabajadores sanitarios y escasean los suministros médicos vitales. Y al menos 13 miembros de las fuerzas de seguridad libanesas han muerto en una serie de bombardeos israelíes contra el Palacio de Gobierno de Nabatieh, en el sur del país.

La Misión Internacional Independiente de Investigación para Irán de la ONU dio la bienvenida a la tregua temporal, pero instó a que sea permanente tras un mes de ataques que han causado 3.000 muertos. Exigen investigaciones imparciales sobre sucesos como el bombardeo a la escuela de Minab (168 muertos), advirtiendo que los ataques deliberados contra bienes civiles constituyen crímenes de guerra. Y recuerdan que en Irán han sido atacadas 325 instalaciones médicas, 760 escuelas y 29 universidades durante el conflicto.

El flujo de buques aumentó ligeramente (nueve tránsitos el jueves frente a los cinco de ayer), pero «el tráfico se mantiene muy por debajo de lo que indicaría una normalización generalizada», según MarineTraffic.

La francesa TotalEnergies ha cerrado «como medida de seguridad» la refinería saudí Satorp, que controla junto a la local Aramco, por daños en uno de los trenes de la refinería tras los ataques sufridos a principios de semana.

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