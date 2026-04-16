Trump anuncia que Israel y Líbano han pactado un alto el fuego de diez días a partir de medianoche

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que las autoridades de Israel y Líbano han pactado un alto el fuego de diez días a partir de la medianoche de este viernes, un acuerdo que llega tras una serie de conversaciones que ha calificado de "excelentes".

"Justo he tenido unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu", ha aseverado el presidente norteamericano en un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, ha afirmado que los dos líderes han llegado a este acuerdo "para alcanzar la paz" entre las partes.

En este sentido, ha matizado que la citada tregua comenzará este mismo jueves a las 17.00 horas (hora local de la costa esta este de Estados Unidos), lo que se traduce en las 00.00 horas de este viernes (según la hora local en Líbano e Israel).

Así, Trump ha destacado que el martes, representantes de ambos países se reunieron en Washington "por primera vez en 34 años". "Se han reunido con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera", ha apuntado, antes de afirmar que "ha sido un honor resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima".