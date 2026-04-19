Elon Musk vuelve a arremeter contra Sánchez y le acusa "de alta traición" por la regularización de inmigrantes

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El magnate multimillonario Elon Musk ha vuelto a arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "alta traición" por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que comienza este lunes.

"El sucio Sánchez es culpable de alta traición", ha escrito el magnate en un mensaje publicado en la red social X, de la que Musk es propietario, en respuesta a las declaraciones de Sánchez en el cierre de la cumbre progresista 'Global Progressive Mobilisation' que tuvo lugar este sábado en Barcelona y en la que el presidente reivindicó la regularización de medio millón de migrantes que ha impulsado su Gobierno y que la oposición rechaza.

"Le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen que España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia", dijo Sánchez.

El mensaje de Musk se ha producido en respuesta a una publicación en la que otro usuario de X ha calificado las declaraciones de Sánchez como "la mayor traición de la historia europea".

Musk ya ha arremetido en otras ocasiones contra el presidente del Gobierno: "Por supuesto, el sucio Sánchez es un traidor a España", criticó en febrero el propietario de 'X' a través de un mensaje en esta red social en respuesta a un hilo de mensajes sobre el proceso de regularización de extranjeros en España.

También afirmó que "el sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", cuando el presidente anunció que prohibiría las redes sociales a menores de 16 años y que perseguiría a las plataformas digitales y a sus directivos que no retirasen contenidos "de odio e ilegales".

SÁNCHEZ CRITICA A LOS TECNOLIGARCAS

Este domingo, Sánchez ha criticado a los "oligarcas" por jugar con la salud mental y democrática de los ciudadanos, especialmente la de los más jóvenes, bajo el lema 'hay que proteger la libertad de expresión'.

"Bajo ese manto de que hay que proteger la libertad de expresión, lo que permiten a estos tecnoligarcas es forrarse su bolsillo a costa de la salud mental de nuestros jóvenes. No es libertad de expresión manipular las imágenes con aplicaciones de inteligencia artificial de niñas y de mujeres para mostrarlas desnudas con imágenes en las redes sociales. Eso no es libertad de expresión, eso es violación de los derechos y las libertades de las personas", ha señalado en un acto del PSOE en Huelva.

En este sentido, ha agregado que tampoco es libertad de expresión "denigrar y estigmatizar" a los migrantes que contribuyen "honestamente a la prosperidad y al desarrollo económico de las naciones".