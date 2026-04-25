Publicado por J. Gómez Peña Madrid Creado: Actualizado:

Benjamín Netanyahu ocultó su tratamiento contra un cáncer de próstata para evitar que Irán lo utilizara como "propaganda" para cargar contra Israel. El primer ministro hebreo, de 76 años, asegura que el tumor estaba en fase inicial y que tras las sesiones de radioterapia no "queda ningún rastro".

En pleno conflicto con el régimen de los ayatolás, el jefe del Gobierno israelí afronta un periodo clave en su mandato: entre octubre y noviembre se celebrarán elecciones legislativas en su país y tiene la intención de presentarse para otro mandato. El veterano dirigente judío siempre ha fomentado su figura como la de un dirigente fuerte. "El que da el primer puñetazo gana", tiene entre sus lemas. Trata de evitar que cualquier síntoma de fragilidad en su liderazgo pueda ser aprovechado por sus rivales políticos o sus enemigos.

"Gracias a Dios, gozo de buena salud", escribió ayer en un mensaje difundido en las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y dejar claro a sus enemigos que mantiene el poder con su habitual mano de hierro.

David Remnick, que fue director de la revista New Yorker y premio Pulitzer, escribió que Netanyahu es prisionero de su despacho. Siempre blindado por medidas de seguridad extremas. Y lo mismo le sucede en su casa. Creció con la idea, heredada de su influyente padre, de que el pueblo judío y su familia estaban rodeados de hostilidad. Vive en plena tensión. El primer ministro, que ya tuvo que someterse hace tres años a una intervención cardiaca, ha visto cómo su salud empeora en paralelo al conflicto actual en Oriente Medio. En diciembre de 2024, poco más de un año después del inicio de la campaña contra Hamás en Gaza, pasó por el quirófano para solucionar un agrandamiento de la próstata.

La intervención tuvo éxito y el postoperatorio no presentó complicaciones. Hace unos meses, en una revisión, una resonancia magnética reveló la presencia de una pequeña mancha, de un tumor maligno de menos de un centímetro, según el informe médico al que ha tenido acceso el medio israelí Ynet. "Se produjo la detección precoz de una lesión minúscula, sin metástasis. En casos de este tipo, es posible continuar con una estrecha vigilancia o con un tratamiento de radioterapia breve y focalizado. El primer ministro optó por esta segunda opción", informan los médicos en el informe.

El propio Netanyahu lo confirmó este mismo viernes. "En el último seguimiento se encontró una pequeña mancha. Un examen reveló que se trataba de un tumor maligno en una etapa muy temprana, sin metástasis ni diseminación. Los médicos me dijeron que es muy común en personas de mi edad y que hay dos opciones: la primera es vivir con ello. Muchos eligen este camino. O bien, someterse a tratamiento para eliminar el problema".

"Ya me conocen", añadió Netanyahu. "Cuando recibo información oportuna sobre un posible peligro, quiero solucionarlo de inmediato. Esto lo aplico tanto a nivel político como personal. Y eso fue lo que hice. Asistí a unas pocas sesiones cortas de radioterapia, leí un libro y seguí trabajando. La mancha desapareció del todo. Gracias a Dios, también vencí esto".

Lleva un marcapasos

Netanyahu fue tratado en el Centro Médico Hadassah hace dos meses y medio. Recientemente, se ha sometido a una evaluación que no ha detectado rastros de la enfermedad. El informe médico también señala que el marcapasos que le fue implantado en 2023 no ha dado ningún problema. El primer ministro, según informa Ynet, ha pasado recientemente una prueba de esfuerzo con un resultado satisfactorio: de hecho, su rendimiento fue un 10% superior al de personas de su edad.

El jefe del Gobierno hebreo difunde ahora esta información con el objetivo de dejar claro que se encuentra bien de salud. En marzo, cuando ya se había desatado la guerra con Irán, circularon rumores en las redes sociales y en los medios estatales iraníes que anunciaron su muerte.

Netanyahu, que representa la línea dura en las relaciones de Israel con sus vecinos, pretende disipar cualquier duda o atisbo de debilidad. La tasa de curación de los tumores de próstata es muy elevada cuando la detección es precoz. En cualquier caso, según Ynet, Netanyahu solicitó recientemente con éxito el aplazamiento de las audiencias previstas para su juicio por corrupción de esta semana debido a que ayer se sometía a una cirugía para extirparle la próstata, lo que le obligará a permanecer ingresado varios días.