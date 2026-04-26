¿Quién es el sospechoso del ataque a Trump? Un maestro de California convertido en "lobo solitario"

Publicado por Javier Ansorena Nueva York Creado: Actualizado:

El multimillonario neoyorquino las colgó en su red social, poco antes de dirigirse a la prensa desde la Casa Blanca, todavía con el esmoquin puesto de la ceremonia. En las dos imágenes se ve a un hombre con el torso desnudo esposado, tumbado contra el suelo, rodeado de agentes.

Trump detalló que el sospechoso es de California. Ni él ni las autoridades dieron el paso de dar el nombre del atacante el mismo sábado por la noche. Pero varios medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen.

Se trata de un hombre de 31 años, vecino de Torrance, una localidad al sur de Los Ángeles, la principal ciudad de California. Allen es maestro y ha estudiado en dos universidades: la Universidad Estatal de California y California Tech. En sus redes sociales no abundan mensajes con contenido político, aunque sí hay críticas a despidos masivos de empleados federales. Hay mucho contenido de tecnología y videojuegos. En su perfil en la red social LinkedIn se describe a sí mismo como "desarrollador de videojuegos, ingeniero, científico, maestro".

Allen estaba empleado por C2 Education, una compañía educativa que ofrece servicios de tutoría y de preparación de exámenes. En diciembre de 2024 le nombraron 'maestro del mes' por su labor en la sucursal en Torrance de esta compañía.

El jefe de la policía del Distrito de Columbia, Jeffrey Carroll, detalló que el sospechoso se había alojado en el hotel Hilton, donde se celebraba la ceremonia. Quizá esto le facilitó la planificación de su intento de atentado.

Carroll también explicó que el atacante llevaba varias armas: un rifle recortado, una pistola y varios cuchillos. En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del vestíbulo del hotel, se ve cómo Allen atraviesa el control de seguridad a la carrera y parece que dispara en el pecho a uno de los miembros del Servicio Secreto, el cuerpo de seguridad que protege al presidente de EE UU.

"Una persona enferma, muy enferma"

Las autoridades detallaron que ese agente recibió el disparo en chaleco antibalas y que se estaba recuperando del incidente en el hospital. El sospechoso también fue enviado al hospital, aunque la policía dijo que no recibió ningún disparo cuando fue reducido por los agentes. Carroll aseguró que en ese momento de la investigación la policía todavía no había determinado la motivación del sospechoso para el ataque. "Es una persona enferma, muy enferma, Tiene pinta de malvado", dijo el mandatario norteamericano en la rueda de prensa en la Casa Blanca. "Probablemente se trató de un lobo solitario". Trump sufrió dos intentos de asesinato en la campaña presidencial de 2024, la que le devolvió al poder.

A su lado estaban el fiscal general interino, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, que también estaban entre los invitados a la cena de corresponsales. Ambos aseguraron que la investigación "está en marcha" y se hará justicia.

En otra rueda de prensa, la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció que el sospechoso iba a ser imputado con al menos tres cargos: dos relacionados con posesión de armas y uno más por ataque a un agente federal.