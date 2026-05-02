Giorgia Meloni convierte a su Gobierno en el segundo más longevo de Italia

Publicado por Agencias Roma Creado: Actualizado:

El Gobierno de Giorgia Meloni superará este sábado la duración del segundo Ejecutivo más longevo de la historia de la democracia contemporánea italiana tras el cuarto, y último, que lideró Silvio Berlusconi entre 2008 y 2011. En un país marcado por la inestabilidad política y donde la duración media de los gabinetes en las décadas recientes es de sólo trece meses, la jefa de Hermanos de Italia (HdI) está consiguiendo batir récords de permanencia en el poder: lleva 1.287 días y se colocará en el ‘número uno’ si logra continuar como primera ministra al menos hasta el próximo 4 de septiembre, cuando superará las 1.412 jornadas al mando de la nación y batirá la cifra máxima alcanzada por Berlusconi en 2005. Se trata de un objetivo al alcance de Meloni por la estabilidad que ha mostrado el actual Gobierno italiano —sostenido por una coalición conservadora— desde que arrancó su mandato en octubre de 2022 y tras sobrevivir hace no mucho a su peor momento en estos más de tres años y medio: la crisis abierta el pasado mes de marzo cuando fracasó el referéndum constitucional con el que pretendía reformar la Justicia y que se saldó con varias salidas forzadas de su gabinete, incluida la de la titular de Turismo, Daniela Santanchè. La reivindicación de la estabilidad en una nación tan poco acostumbrada a ella es el mayor activo de Meloni, de 49 años, para apurar la legislatura —que concluye de manera natural en 2027— y con el que tratará de renovar su mandato cuando toque acudir a las urnas. Pero, según los últimos sondeos, no le va a resultar nada fácil. La debacle en el plebiscito ha propiciado un cambio en la opinión pública que ha hecho que tanto su partido, Hermanos de Italia, como sus socios de coalición se estén dejando puntos en intención de voto. Nuevo partido ultra. Las encuestas más recientes publicadas por Corriere della Sera y por La Repubblica, los dos diarios más importantes del país, confirman esta tendencia a la baja de Meloni y los suyos y auguran por primera vez desde que asumió el poder una derrota del bloque conservador frente a la alianza progresista, liderada por el Partido Democrático y de la que también forma parte el Movimiento 5 Estrellas.

Futuro Nacional

En el equilibrio entre unos y otros puede resultar determinante el papel que juegue la nueva formación de ultraderecha Futuro Nacional, escindida de la Liga, y que no está claro si superará el corte mínimo del 3% para alcanzar representación parlamentaria y tampoco si apoyaría a la la actual coalición de derechas. En caso de que se apruebe un cambio en la ley electoral, como pretende el Ejecutivo, el escenario sufriría un cambio sustancial. Sin decidirse todavía a acelerar el proceso para esa reforma y asfixiado por las continuas crisis en las que se ha visto envuelto el ministro de Justicia, Carlo Nordio, el equipo de gobierno trata de tomar aire con medidas de gran calado social que le hagan recuperar consenso. El pasado jueves, por ejemplo, aprobó prolongar los recortes a los impuestos especiales a los carburantes y lanzó el bautizado como Plan Casa, con el que pretende responder a las dificultades de cada vez más italianos para acceder al mercado inmobiliario. «Nuestro objetivo es poner a disposición aproximadamente 60.000 viviendas sociales que actualmente no pueden asignarse por estar en mal estado. Hemos destinado 1.700 millones de euros para este fin», detalló la primera ministra. Y apuntó su objetivo a largo plazo: «Queremos poner a disposición más de 100.000 viviendas sociales y asequibles en los próximos diez años».