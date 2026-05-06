Irán vuelve a reclamar el dominio de Ormuz y amplía los ataques a Emiratos

Publicado por Agencias Estambul Creado: Actualizado:

Irán y Estados Unidos claman victoria en Ormuz y tratan de proyectar una imagen de control del estrecho, pero el tráfico de barcos sigue casi totalmente bloqueado. La tensión ha crecido desde la puesta en marcha de la ‘Operación Libertad’ por parte de Washington y por segundo día consecutivo Emiratos Árabes Unidos activó sus defensas para repeler misiles y drones lanzados por la República Islámica. Cualquier error de cálculo puede acabar con la frágil tregua y los persas reforzaron la vía diplomática con el viaje de su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, a Pekín. Teherán busca el apoyo del gigante chino, uno de sus grandes compradores de petróleo, y esta visita es clave porque se produce días antes del viaje programado por el presidente de EE UU, Donald Trump, a Pekín para reunirse con Xi Jinping. Pese a las declaraciones victoriosas de Washington, en la práctica el estrecho sigue casi cerrado: solo se sabe que dos barcos lo cruzaron el lunes y ninguno pudo hacerlo el martes. Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, jefe del poder judicial iraní, afirmó en su cuenta de X que la era de un «orden artificial» en el estrecho ha terminado y que Teherán impulsará el respaldo legal a la soberanía de un «nuevo orden» en la región. «Cualquier acción que altere la seguridad en Ormuz se encontrará con una barrera firme y una fuerte respuesta sobre el terreno por parte de los soldados de la República Islámica», escribió quien es uno de los hombres fuertes del régimen. El presidente del Parlamento y uno de los rostros de la negociación con Estados Unidos, Mohammad Baqer Ghalibaf, también habló de Ormuz para anunciar que se está configurando una «nueva ecuación» en el estrecho y acusar al enemigo de violar el alto con su último plan. Ghalibaf señaló que la situación se está volviendo «insoportable» para Washington, mientras que Irán «ni siquiera ha empezado todavía». El dirigente persa es una de las voces más respetadas en la cúpula actual de mando y cada declaración forma parte de la guerra de nervios que libran con los estadounidenses.

Escalada significativa

El segundo día de ataques contra EAU añadió presión a una tregua cuyos límites son cada vez más difusos tanto en el Golfo, como en el sur de Líbano, donde Israel aplica la misma estrategia de demolición de zonas civiles que empleó en Gaza. Los drones iraníes alcanzaron el lunes el puerto de Fujairah, la única puerta de salida para el petróleo emiratí que puede evitar Ormuz, en una operación condenada por Baréin, Canadá, Egipto, Francia, Jordania, Arabia Saudí y el Reino Unido, que pidieron el fin inmediato de las hostilidades contra infraestructuras civiles. 24 horas después, las defensas antiaéreas volvieron a activarse en la que es la escalada más significativa en la región desde que entró en vigor el alto el fuego hace casi un mes. Para intentar explicar los motivos de estos ataques contra Emiratos, el analista iraní Hamid Reza Azizi, del centro de estudios German Institute for International and Security Affairs, apuntó en su cuenta de X que «el enfoque de seguridad de Irán proyecta cada vez más a los EAU como parte de la constelación regional de Israel y los trata en consecuencia». En su opinión, «Teherán no persigue una política uniforme hacia los vecinos del Golfo. Más bien, busca capitalizar la creciente brecha entre Arabia Saudí y Emiratos, utilizándola tanto para expandir el alcance de su zona de amortiguación de seguridad regional como para prevenir la emergencia de un frente unificado entre los Estados árabes del Golfo». Mohammad Eslami, investigador en la Universidad de Teherán, declaró al canal Al Jazeera que Emiratos ha «decidido actuar como una especie de ‘proxy’ de Israel» y que los iraníes no lo tolerarán. Según Eslami, se encuentran cada vez más aislados en el Golfo y «están implicados en muchos conflictos distintos, no solo con los iraníes, sino también con Arabia Saudí, con Catar y con Omán». Viaje a China En medio del ruido de las acusaciones cruzadas y la tensión en las aguas del Golfo, la diplomacia siguió su camino y Araghchi viajó a Pekín para entrevistarse con su homólogo, Wang Yi. Los chinos abogan por la negociación entre Teherán y Washington.