Trump cree cercano que el final de la guerra en Ucrania

Publicado por Agencias Data Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, considera que Moscú y Kiev se acercan a un acuerdo y que la guerra en Ucrania está «llegando a su fin». Sus impresiones coinciden con las de su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien el pasado 9 de abril, durante el desfile del Día de la Victoria, lanzó el mismo mensaje. La única voz discordante es la del jefe del Gobierno ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha dudado de que pueda haber en breve una aproximación entre sus intereses y los del Kremlin. «Nosotros, desgraciadamente, nos preparamos para nuevos ataques», ha subrayado. El fin de la guerra en Ucrania... realmente creo que está muy cerca», dijo Trump este martes a los periodistas reunidos en la Casa Blanca, justo antes de partir en viaje de Estado hacia China. El líder republicano aseguró además que no existe acuerdo alguno con Putin para transferirle el control de toda la región del Donbás, en disputa con Kiev, y añadió que está dispueso a desplazarse a Moscú para negociar un acuerdo de paz que «cada vez está más cerca». «El trabajo acumulado en el proceso de paz nos permite afirmar que realmente (la guerra) se acerca a su conclusión. Pero no podemos hablar de nada concreto en este momento", declaró este martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, respecto a las enigmáticas palabras de Vladímir Putin durante el Día de la Victoria cuando sugirió que la invasión de Ucrania «se acerca a su fin».