China llama a concluir la guerra de Irán «lo antes posible» en la despedida a Trump

Publicado por Agencias Pekín Creado: Actualizado:

En una entrevista con Fox News, además, Trump aseguró que Xi le había prometido no proporcionar equipamiento militar a Irán. El aparato chino se ha manifestado al respecto esta mañana con su propio texto. «Este conflicto, que nunca debió haber ocurrido, no tiene razones para continuar», sentencia. «Encontrar una solución lo antes posible beneficia tanto a Estados Unidos como a Irán, a los países de la región y al mundo en su conjunto». China centró su lectura de las conversaciones en otro estrecho, el de Taiwán, con una advertencia en boca de Xi. «Si se gestiona adecuadamente, la relación bilateral gozará de estabilidad general. De lo contrario, ambos países tendrán roces e incluso conflictos, lo que pondría toda la relación en grave peligro». Trump, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. En ese sentido, el secretario de Estado Marco Rubio se ha limitado a asegurar, durante una entrevista con NBC News, que «la política de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán permanece sin cambios a día de hoy y tras la reunión que hemos mantenido». Con respecto a la doble dependencia tecnológica que incentiva esta tregua, tierras raras chinas frente a semiconductores estadounidenses, el representante de Comercio Jamieson Greer ha apuntado a Bloomberg que, pese a la incorporación a la comitiva en el último momento de Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, las restricciones no han sido objeto de discusión. El pasado mes de diciembre Trump autorizó la venta de los H200, uno de los chips más avanzados de la firma, pero China todavía no ha autorizado ninguna compra. En cuanto las tierras raras, hay «voluntad» por ambas partes de prorrogar el acuerdo actual, que garantiza un suministro estable por parte del gigante asiático. Greer ha apuntado asimismo que China se ha comprometido a importar productos agrícolas estadounidenses por valor de 10.000 millones de dólares (8.580 millones de euros). El secretario del Tesoro Scott Bessent, por su parte, adelantó en su comparecencia en la CNBC que ambos países podrían firmar un protocolo en materia de inteligencia artificial (IA) para evitar que «los modelos más potentes caigan en manos de actores no estatales».

Donald Trump ha iniciado su segunda mañana en Pekín dando la razón a Xi Jinping, nada menos que en lo tocante al declive de Estados Unidos. «Cuando el presidente Xi se refirió con gran elegancia a Estados Unidos como una nación quizá en declive, aludía al tremendo daño que sufrimos durante los cuatro años del Somnoliento Joe Biden y la Administración Biden, y en ese punto tenía toda la razón», ha escrito recién amanecido el día, poco después de las cinco de la mañana (hora local), en su plataforma Truth Social.