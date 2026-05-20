Trump acusa de cuatro crímenes a Raúl Castro

El fundador de Hermanos al Rescate, el cubano José Basulto, atiende a una llamada telefónica en su casa en Miami.Alberto Boal

Publicado por Efe Washigton Creado: Actualizado:

EE UU imputa a Raúl Castro por cuatro homicidios. La acusación contra Castro, de 94 años, está relacionada con la presunta participación del expresidente cubano en el derribo de dos avionetas operadas por el grupo de exiliados anticastrista Hermanos al Rescate, con sede en Miami, el 24 de febrero de 1996. Raúl Castro por aquel entonces era el ministro de Defensa. Su hermano Fidel presidía el país. En el ataque contra las avionetas que se dirigían a Cuba murieron cuatro personas.

Congresistas republicanos afirmaron este miércoles que la acusación de las autoridades estadounidenses contra el expresidente cubano será una manera de «traer justicia» a todos los cubanos.

«A a Raúl Castro lo van a poner en la lista de los malos (...) por eso hoy es un día glorioso para los cubanos porque la ayuda ha llegado y porque EE UU después de 67 años ha decidido tomar la iniciativa de hacer lo correcto y liberar al pueblo cubano de los sátrapas», dijo la legisladora María Elvira Salazar.

Salazar, congresista cubanoestadounidense de uno de los distritos con mayor presencia del exilio isleño en Miami, celebró como «un antes y un después» el inminente anuncio del caso federal contra el hermano de Fidel Castro, relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron cuatro personas.

Este anuncio, adelantado por medios, coincide con la fecha de la toma de posesión del primer presidente elegido democráticamente en Cuba, el 20 de mayo de 1902, que la comunidad cubana en EE UU reivindica como el Día de la Independencia y el Gobierno de La Habana rechaza como el inicio de una república bajo tutelaje estadounidense.

«Esto no solamente es traer justicia para Mario (de la Peña), para Pablo (Morales), para Carlos Costa y para Armando Alejandre, sino traer justicia para el pueblo cubano, un pueblo que lleva años esperando que EE UU, el gran vecino del norte, los ayude», dijo al mencionar los nombres de los fallecidos en el derribo de las avionetas.

El congresista Mario Díaz-Balart advirtió que «es lamentable» que se acuse a Castro, de 94 años, solo por este incidente, porque el exmandatario cubano «tiene muchos más delitos» por los que responder.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hizo este miércoles un llamamiento a los cubanos de la isla a apoyar la «nueva Cuba» propuesta por Trump y a rechazar a las élites militares que solo se han enriquecido a costa del pueblo.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, culpó al Gobierno cubano de la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos, al que el secretario no se refirió en su mensaje. Las palabras de Rubio en español llegan en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de «una manera u otra» y sanciones contra el liderazgo cubano.

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una de las principales organizaciones del exilio, presentó una hoja de ruta de trece puntos para la reconstrucción de Cuba tras una eventual caída del actual gobierno, que incluyen el rechazo al control estatal y la promoción del sector privado.

"Después de casi 70 años de dictadura comunista y destrucción, Cuba tiene una oportunidad histórica de ser libre y reconstruirse como un faro de prosperidad, estabilidad, democracia y principios de libre mercado en el Hemisferio Occidental", informó la FNCA en el documento. Su publicación coincide con un momento de máxima presión del Gobierno de Estados Unidos.