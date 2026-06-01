Israel extiende su poder sobre el Líbano y toma el emblemático castillo de Beaufort

Publicado por Efe Jerusalén/El Cairo Creado: Actualizado:

El Ejército de Israel anunció este domingo la ocupación del castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días, y ataques contra «infraestructura de Hizbulá» en la ciudad costera libanesa de Tiro y en «más zonas adicionales» del sur del país.

"La operación comenzó hace varios días, durante los cuales un importante número de tropas terrestres de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) comenzaron operaciones defensivas para expandir la Línea de Defensa Avanzada", recoge el comunicado del Ejército, para justificar la invasión de más territorio.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que la ocupación del castillo de Beaufort, tomada la pasada noche por el Ejército, supone un «hito crucial» y un «cambio radical en la política» que Israel lleva a cabo en el país vecino.

"Hemos superado la barrera del miedo", añadió Netanyahu en un videomensaje difundido por su oficina, donde informó de que tras la ocupación de Beaufort ha dado instrucciones de «consolidar y extender» el control israelí «sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hizbulá", sin dar detalles de esos sitios.

Israel tomó el castillo de Beaufort, próximo a la ciudad de Nabatieh, durante la invasión del Líbano de 1982, y lo retuvo hasta el año 2000, cuando se retiró del sur libanés. "Veintiséis años después de la retirada, nuestros heroicos soldados han recapturado Beaufort y permanecerán allí como parte de la zona de seguridad en el Líbano", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en una ceremonia en memoria de los soldados israelíes caídos en la Primera Guerra del Líbano de 1982 retransmitida por internet.

Las fuerzas armadas aseguraron este domingo que pretenden, asimismo, tomar el control de la zona del río Saluki, también en el sur libanés.

Israel estableció a mediados de abril una 'línea amarilla' (como la que aplica en Gaza) que discurre a unos diez kilómetros de la frontera entre ambos países, quedando el perímetro entre ambas invadido por las tropas israelíes. En los últimos días, las fuerzas armadas se han lanzado a invadir más allá de esta misma divisoria.

En el comunicado, el Ejército reitera que las tropas han cruzado el Litani, sobre el que discurre parte de la línea amarilla, y siendo este río la frontera natural establecida por la ONU para el área desmilitarizada del sur del Líbano. Aseguró, además, que ha expandido sus operaciones más allá del río y que en estos momentos la operación «se expande hacia áreas adicionales».ç

El anuncio del Ejército se produce después de un viernes marcado por un aumento de los ataques de Hizbulá hacia el norte de Israel, que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en esta zona del país de forma continuada, también durante la noche.

El Ejército israelí informó también de que los ataques contra «infraestructura de Hizbulá» en Tiro y «más zonas adicionales» del sur de El Líbano se producen después de haber ordenado el desplazamiento forzoso de la población de esta urbe, patrimonio de la Humanidad, con 200.000 habitantes.