Irán bombardea el aeropuerto de Kuwait y causa un muerto

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El Ministerio de Defensa kuwaití ha confirmado la muerte de una persona durante un ataque aéreo iraní que ha hecho blanco en su aeropuerto internacional. El ejército persa ha lanzado docenas de drones y misiles contra la capital de este país y Bahréin, lo que ha causado en total 63 heridos y graves daños materiales. Las acciones militares responden, según el régimen de los ayatolá, al «uso colonialista» que Estados Unidos hace de estos dos países para «impulsar sus planes agresivos» contra el territorio iraní. El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Atwan, ha calificado la ofensiva como una «agresión criminal iraní que provocó importantes daños materiales al edificio y heridos». Numerosos vuelos debieron ser desviados a otros aeropuertos. Durante la pasada madrugada, EE UU e Irán han intercambiado ataques mientras Donald Trump insiste en que las conversaciones de paz no se han roto. Es más, el presidente estadounidense ha anunciado este miércoles que Teherán está dispuesto a renunciar a tener armas nucleares y que en las negociaciones participa el propio Líder Supremo, Motjaba Jamenei, de quien se comentaba hasta ahora que estaba gravemente herido. Las palabras de Trump no han sido corroboradas por las autoridades persas. Mientras se suceden estos enfrentamientos, Israel mantiene sus ataques contra posiciones libanesas cada vez más avanzadas.