Raúl Castro aparece tras la acusación penal en EE.UU.

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Raúl Castro asistió ayer a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos por el derribo de dos avionetas de exiliados hace 30 años. Castro, retirado de sus cargos y actual «líder al frente de la revolución cubana", según la terminología oficial, estuvo acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y altos representantes del Partido Comunista de Cuba. Díaz-Canel resaltó que éste es uno de los cumpleaños más celebrados en la isla y elogió a Castro como jefe militar y estadista. Resaltó su «alto valor simbólico» y afirmó que «Raúl es Cuba y a Cuba no se toca".