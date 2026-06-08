Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacude Filipinas y Japón emite alerta por tsunami

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Una réplica de magnitud 6,4 volvió a sacudir este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, poco después de que un terremoto de 7,8 causara daños en varias edificaciones, desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), se produjeron al menos cuatro réplicas de entre 5,8 y 6,4 de magnitud en Mindanao, donde se han desplegado cuerpos de rescate para atender a heridos mientras las autoridades comprueban informes preliminares sobre el número de personas afectadas.

El primer sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias, con su epicentro a una profundidad de unos 35 kilómetros, según el USGS.

Tres muertos y varios heridos tras el fuerte terremoto en la isla filipina de Mindanao

Tres personas han fallecido y al menos cuatro han resultado heridas tras el sismo de magnitud 7,8 y las fuertes réplicas registradas este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, que desató una alerta de tsunami y causó daños en varias edificaciones, según el medio ABS-CBN, que cita fuentes policiales.

No hay constancia de españoles afectados por el terremoto en Filipinas de 7,8 grados



El Gobierno está pendiente y recabando información sobre el estado de los españoles que se encuentran en Filipinas, después de que este país asiático registrara este lunes un terremoto de 7,8 grados de magnitud que sacudió la isla de Mindanao, en el sur del archipiélago.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han indicado a EFE que por el momento se está recabando información sobre el estado de los españoles en Filipinas, que en la actualidad son 4.105, según el registro de matrícula del Consulado General, 3.775 de ellos residentes y el resto transeúntes.

De acuerdo con la información de Exteriores, entre los residentes, la mayoría son o bien españoles casados con filipinos o comerciantes españoles con intereses en estas islas, y hay una notable presencia de filipinos de origen español que desempeñan un importante papel en la vida económica y social de ese país.

Existe asimismo un número relativamente alto de ciudadanos españoles, descendientes de españoles asentados hace varias generaciones, que han venido manteniendo su nacionalidad pero que no hablan español ni tienen ninguna otra conexión con España aparte de la renovación periódica de su pasaporte.

El equipo de Defensa Civil de Filipinas ha elevado ya a 14 las muertes confirmadas por el terremoto, a más de un centenar de heridos y a siete las personas desaparecidas.