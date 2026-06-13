Un cadáver en Tijuana y robo masivo a Inglaterra: la seguridad del Mundial empieza a flaquear

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El Mundial más grande de la historia, 48 selecciones en vez de las 32 habituales, se antojaba como un desafío logístico y de seguridad sin precedentes para los tres países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá. Y tras solo tres días de competición, las primeras brechas han comenzado a dar signos de vida.

Este sábado fue descubierto un cadáver en descomposición dentro del maletero de un coche en Tijuana, México, en un supermercado cercano al estadio Caliente. Allí, la selección de Irán se ejercita antes de viajar el próximo martes 16 a Los Ángeles, California, donde debutará ante Nueva Zelanda.

El vehículo, que contaba con matrícula de Estados Unidos, concretamente de California, se encontraba a tan solo un minuto del hotel donde se hospeda el combinado persa, y fue descubierto debido al fuerte hedor que desprendía, según ha asegurado la agencia AFP.

"Tras inspeccionar el vehículo, encontraron en el maletero a una persona envuelta en una bolsa negra, con signos de violencia", comunicó la policía mexicana, que también declaró que el bólido llevaba estacionado allí desde el pasado miércoles. Un homicidio más en una de las ciudades más violentas del país, que el año pasado registró 1.200 asesinatos.

Sin embargo, la sede mexicana no ha sido la única en verse afectada por brechas en la seguridad. A más de 4.000 kilómetros de distancia hacia el este, en la soleada Florida, Inglaterra ha denunciado el robo de material futbolístico antes de su desplazamientos al estado de Kansas, que será su sede hasta su debut contra Croacia el próximo miércoles.

Entre los objetos sustraídos, se encuentran las botas de estrellas como Harry Kane, Jude Bellingham o Anthony Gordon, así como balones de entrenamiento, pizarras tácticas o dispositivos de análisis. El suceso se produjo desde durante el desplazamiento de los británicos desde West Palm Beach (Florida) hasta la Swope Soccer Village (Kansas) y, según las autoridades estadounidense, ya hay dos detenidos.

Estos dos incidentes, unidos a las amenazas de tormentas eléctricas en todo Norteamérica, un pequeño terremoto cerca del Golfo de México y el politizado ambiente que intenta ganarle protagonismo a lo futbolístico, han hecho que el inicio del Mundial sea un cuadro tan hipnótico como complejo.