EE UU mata a 'Niño Guerrero', el jefe de una mafia venezolana

Publicado por David Alandete Washington Creado: Actualizado:

Donald Trump anunció ayer la muerte del venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, el fundador y máximo líder del Tren de Aragua, en una operación militar estadounidense que presentó como una de las mayores victorias de su campaña contra las organizaciones criminales transnacionales que operan en América.

El presidente de Estados Unidos hizo el anuncio a través de la red Truth Social, donde afirmó que, por orden directa suya, el Comando Sur de Estados Unidos había ejecutado una operación «rápida y letal» en Venezuela para acabar con quien describió como el dirigente de «una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta».

Trump difundió también un vídeo en el que se observa el ataque. Las imágenes muestran lo que parece ser una construcción aislada en una zona remota, con techo verde y rodeada de vegetación. Segundos después, un misil impacta directamente sobre el edificio, provocando una explosión y una gran nube de humo.

La Casa Blanca no ha ofrecido por ahora detalles sobre la ubicación exacta de la operación ni sobre los medios militares empleados, pero el vídeo fue presentado por el presidente como prueba de la eliminación del líder criminal venezolano, con apoyo, dijo «de nuestros amigos en Venezuela, con quienes trabajamos muy bien».

«El Ejército de Estados Unidos ha llevado justicia a las familias de sus víctimas», escribió Trump. En su mensaje vinculó la operación con varios delitos de sangre que han marcado el debate político sobre inmigración y seguridad durante los últimos años, citando expresamente a Jocelyn Nungaray, una niña de doce años asesinada en Texas, y a Laken Riley, la estudiante universitaria cuyo asesinato se convirtió en uno de los símbolos de la campaña republicana sobre la crisis fronteriza.

La muerte del Niño Guerrero representa el final de una de las búsquedas más importantes emprendidas por las autoridades estadounidenses contra una organización criminal latinoamericana. Durante años, Guerrero fue considerado uno de los hombres más buscados del continente. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

Su historia está estrechamente ligada a la expansión del ‘Tren de Aragua’, la banda nacida en el estado venezolano de ese nombre que pasó de controlar actividades criminales dentro de una prisión a convertirse en una organización con presencia en buena parte de América Latina y, según las autoridades estadounidenses, también en Europa y Estados Unidos.

La carrera delictiva de Guerrero comenzó en la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Desde allí dirigió durante años una estructura criminal que llegó a controlar amplias actividades económicas ilegales dentro y fuera del recinto penitenciario. Cuando las fuerzas de seguridad venezolanas recuperaron el control de la prisión en septiembre de 2023, Niño Guerrero logró escapar y desde entonces permanecía prófugo.

Una imputación presentada en 2025 por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York lo describe como el líder máximo del Tren de Aragua y lo responsabiliza de una extensa red criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de personas, explotación sexual, secuestros, extorsiones, asesinatos, lavado de dinero y tráfico de armas.

Según ese documento judicial, la organización operaba en numerosos países, incluidos Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos y España. Los fiscales sostienen que Guerrero dirigía personalmente la expansión internacional del grupo y obtenía beneficios económicos de las actividades criminales de sus distintas células.

La acusación va incluso más allá. Las autoridades estadounidenses sostienen que el Tren de Aragua colaboró con grandes organizaciones de narcotráfico vinculadas al llamado Cartel de los Soles, la organización jerárquica que comandaba Nicolás Maduro, y participó en el traslado de cargamentos de cocaína destinados al mercado estadounidense. El escrito judicial atribuye además a Guerrero la coordinación de equipos armados encargados de proteger esos envíos de droga y facilitar su transporte a través de distintos países de la región. Por esa razón, la Fiscalía le imputó delitos de conspiración para cometer crimen organizado, apoyo material a actividades terroristas, narcotráfico internacional y posesión de armamento de guerra. El anuncio llega después de que el presidente Trump convirtiera al Tren de Aragua en una de las partes centrales de su discurso político sobre inmigración y seguridad nacional.