Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Publicado por Efe Nueva York Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que hoy domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz.

"El acuerdo se firmará mañana (por erste dominego), e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", expresó en su red Truth Social.

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará hoy.

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia oficial Irna.

El diplomático enfatizó que el texto que se discute “no es un acuerdo final” entre Irán y Estados Unidos sino “un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará”. También explicó que la cuestión nuclear se deja para más adelante y será discutirá “en un periodo de 60 días”.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó la víspera que el acuerdo cuenta con dos partes, la primera hace referencia a la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, al levantamiento del bloqueo tanto estadounidense como iraní de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano. La segunda aborda la cuestión nuclear. A pesar de la aparente inminencia de la firma, en las últimas horas la armada iraní informó de un ataque a un buque en Ormuz.