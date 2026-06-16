Trump dice que ya se circula por Ormuz y que se abrirá completamente el viernes

Publicado por Efe Evian / Teherán (fracncia) Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló ayer que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes en cuanto acabe el trabajo de desminado. Así lo afirmó ante la prensa en la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y donde Irán ha copado el protagonismo de la jornada.

Este lunes el líder republicano había afirmado en su red, Truth Social, que ya había barcos que se estaban saliendo de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. «El viernes estará completamente abierto», añadió en su encuentro con Macron.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, había avanzado que Estados Unidos e Irán firmaron el domingo «virtualmente» el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Ginebra. «Puede que yo esté implicado, puede que no», dijo Trump, que señaló que Vance acudirá expresamente para la rúbrica y que él «probablemente» ya no estará en Europa para entonces.

En su mensaje apuntó que el memorando de entendimiento alcanzado con Teherán se hará público «próximamente» y señaló solamente que es un documento «muy potente»: «El acuerdo con Irán va a traer mucho éxito al mundo, porque el petróleo estuvo realmente bloqueado durante un tiempo», dijo.

Trump consideró que no cree que su país vaya a necesitar mucha ayuda extranjera porque el pacto ya establece que el estrecho será una zona abierta y libre de peajes.

«Así que no creo que vayamos a necesitar mucha ayuda, pero tampoco me parece mala idea tener uno o dos barcos ahí de algunos países; ustedes serían un gran país para hacerlo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que va a estar abierto y que habrá libre navegación», le señaló a Macron.

El mandatario estadounidense apuntó su intención de centrarse en el conflicto ucraniano tras el cierre del acuerdo con Irán, y puso también su foco en el Líbano.

«También queremos ver si podemos encauzar la situación del Líbano, porque parece no terminar nunca, y es una versión en pequeño de lo que estábamos haciendo. No debería ser difícil, no debería ser difícil, así que ya veremos»; concluyó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló este lunes, ante Donald Trump, que una veintena de países están dispuestos a aportar su contribución para que se restablezca la libre circulación en el estrecho de Ormuz, pero si las partes contendientes lo quieren.

En un breve diálogo ante los medios antes de iniciar su encuentro bilateral como prolegómeno a la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian, Macron insistió en que esa oferta está a expensas de que Estados Unidos e Irán lo quieran y lo pidan.

En cualquier caso, dijo que esa coalición que han constituido, liderada por Francia y el Reino Unido, cuenta ya con «una veintena de países que pueden dar una solución concreta».

«Aquí está la oferta, estamos a disposición», señaló antes de insistir en que «tal vez no se querrá y tal vez no será necesario, pero en todo caso es una disposición que marca nuestra voluntad de ayudar».

París y Londres pusieron en pie, desde poco después del comienzo del desencadenamiento de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a la que Teherán respondió con el cierre del estrecho de Ormuz, una coalición de países, al margen de los contendientes, para garantizar el restablecimiento de la libre circulación en caso de alto el fuego total, si los dos bandos lo aceptaban.

Therán dice que cobrará por el paso

Las autoridades de Irán han señalado tras llegar a un principio de acuerdo con Estados Unidos para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz que Teherán ejercerá su soberanía junto a Omán en el estrecho y que si bien no recaudará un peaje a los buques en la zona sí «cobrará por servicios prestados».

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, ha indicado que Teherán no busca «recaudar honorarios", «pero sí cobramos por los servicios prestados». «Irán y Omán ejercen su soberanía en el estrecho de Ormuz en consulta con las partes interesadas", ha señalado sobre el futuro del paso por la ruta marítima, uno de los detalles a conocer en el acuerdo que Estados Unidos e Irán ratificarán y firmarán en Suiza este viernes.

Sobre los detalles del acuerdo, Baqaei ha explicado que los aspectos diplomáticos «se harán públicos próximamente, y el método y mecanismo para la firma del memorando de entendimiento se decidirán y anunciarán oficialmente hoy y mañana».

«Viajaremos a algunos países de la región. Hoy y mañana se tomará una decisión final sobre cómo firmar el entendimiento».