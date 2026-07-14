La UE y la Otan acusan a Rusia de una oleada de ciberataques

Publicado por Olatz Hernández Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea y la Otan han condenado este lunes los ciberataques «maliciosos» de Rusia contra todos los Estados miembros. Tanto el bloque comunitario como Reino Unido han denunciado la ofensiva online de Moscú y han anunciado sanciones contra 24 personas y entidades responsables de este tipo de ataques, de interferir en elecciones y de actividad maliciosa contra Ucrania y Europa. La Alianza, por su parte, ha condenado «enérgicamente» este tipo de actividades de Rusia y ha avisado de que usará «toda la gama» de sus capacidades para defenderse.

París y Berlín han convocado a los embajadores rusos en ambos países para pedir explicaciones después de haber sido víctima de numerosos ciberataques. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, —que representa a los Veintisiete en materia de política exterior— ha señalado a los servicios de inteligencia del Kremlin (FSB) por orquestar esta serie de ataques. Le atribuye «actividades de ciberespionaje contra entidades gubernamentales» francesas y también contra la industria de la Defensa. En Alemania las instituciones también han sido víctimas de esta acometida cibernética y en Polonia ha «saboteado infraestructuras críticas» de generación de energía. En un comunicado, Kallas destaca que también se han identificado actividades maliciosas que han tenido como objetivo Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia.

La UE ha denunciado que cibercriminales, hackers autoprocalamados como activistas y empresas privadas rusas tambié han llevado a cabo o facilitado «una amplia gama de actividades maliciosas». «Condenamos firmemente el comportamiento de Rusia», apunta la UE que también impondrá medidas restrictivas a nueve individuos y cuatro entidades. Estas sanciones incluyen a agentes de inteligencia GRU, así como a cibercriminales, hakers y empresas que contribuyen a las actividades rusas para desestabilizar al bloque y a los países europeos.

También ayer, los ministros de Exteriores de la Unión Europea no lograron acordar la base jurídica necesaria para restringir el comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, pese a que la prohibición total fue la opción con más respaldo entre los Veintisiete, mientras aprobaban nuevas sanciones contra Rusia sin cerrar todavía el vigésimo primer paquete.

"La opción que obtuvo más apoyo fue prohibir el comercio con los asentamientos ilegales", afirmó la alta representante de la UE, Kaja Kallas, quien encargó a los embajadores de los Estados miembros continuar los trabajos sobre esa vía.

Esta opción se impuso frente a otras alternativas más limitadas, como aranceles disuasorios o licencias de exportación para productos de los asentamientos, que también planteaba el documento remitido por la Comisión Europea, inclinada hasta ahora por la vía de la unanimidad frente al criterio de mayoría cualificada que defiende el servicio jurídico del Consejo. El debate se centra aún en la base jurídica: si la encuadra como política comercial común, bastaría la mayoría cualificada; si la presenta como instrumento de política exterior, exigiría unanimidad.