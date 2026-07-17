Un terremoto de magnitud 7,4 pone en alerta la costa sur de México en la frontera con Guatemala

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Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter se ha registrado este viernes la costa sur de México. En concreto, la actividad sísmica ha tenido como epicentro la Ciudad Hidalgo, ubicada en el Estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Por el momento las autoridades no han informado de que haya víctimas mortales o daños graves ocasionados.

El terremoto ha tenido lugar al suroeste de esta ciudad a las 8:48 hora local (14:48 GMT), según ha notificado el Servicio Sismológico Nacional. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas ha explicado en su cuenta de X, que se está pendiente del desarrollo del incidente y en "constante monitoreo" sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

Por otro lado, se ha recibido una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según ha señalado el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR). El boletín oficial indica que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

El comunicado de CAT-SEMAR recomienda "mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelacion de la alerta". Por ello, se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos. Efectivos del personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas con el fin de realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal.

Por su parte, las autoridad han llevado a cabo las evacuaciones pertinentes en varios puntos dentro del Estado sureño mexicano. Del mismo modo, en la capital de Guatemala, han evacuado a la población de varios edificios.